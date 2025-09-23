 Strada Torri Morandi - Tirreno, il Consiglio dà l'ok all'esproprio

Strada Torri Morandi – Tirreno, il Consiglio dà l’ok all’esproprio

martedì 23 Settembre 2025 - 08:00

Ora si attende il via libera dalla Regione entro 90 giorni

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’atto che dichiara la pubblica utilità dei terreni situati dietro le Torri Morandi a Torre Faro, atto propedeutico all’esproprio. La votazione, con 19 voti favorevoli su 19 consiglieri presenti, ha dato immediata esecutività alla decisione.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che le trattative per l’acquisizione bonaria delle aree non sono andate a buon fine, a causa della mancata adesione da parte di tutti i proprietari. Si tratta di un’area strategica, fondamentale per realizzare il collegamento tra via Pozzo Giudeo e via Senatore Arena.

L’approvazione di ieri è un passo cruciale per la realizzazione del progetto di riqualificazione che, come già discusso in commissione, include un parco urbano, un parcheggio e la creazione del nuovo polo museale Maxxi.

Una volta che il vincolo verrà approvato dalla Regione entro 90 giorni, l’esproprio procederà rapidamente, dato che le opere previste sono a livello del suolo e non sopraelevate.

