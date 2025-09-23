Strada Torri Morandi – Tirreno, il Consiglio dà l’ok all’esproprio

Ora si attende il via libera dalla Regione entro 90 giorni

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’atto che dichiara la pubblica utilità dei terreni situati dietro le Torri Morandi a Torre Faro, atto propedeutico all’esproprio. La votazione, con 19 voti favorevoli su 19 consiglieri presenti, ha dato immediata esecutività alla decisione.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che le trattative per l’acquisizione bonaria delle aree non sono andate a buon fine, a causa della mancata adesione da parte di tutti i proprietari. Si tratta di un’area strategica, fondamentale per realizzare il collegamento tra via Pozzo Giudeo e via Senatore Arena.

L’approvazione di ieri è un passo cruciale per la realizzazione del progetto di riqualificazione che, come già discusso in commissione, include un parco urbano, un parcheggio e la creazione del nuovo polo museale Maxxi.

Una volta che il vincolo verrà approvato dalla Regione entro 90 giorni, l’esproprio procederà rapidamente, dato che le opere previste sono a livello del suolo e non sopraelevate.