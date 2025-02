Strage di Cutro, veglia in occasione del secondo anniversario. Schlein: “aspettiamo verità e giustizia”

Schlein: "noi continueremo ad insistere per ottenere verità e giustizia e perché quanto é stato promesso sia realizzato"

CUTRO (KR) – Una veglia in ricordo dei 94 migranti morti in un tragico naufragio, sulla spiaggia di Steccato di Cutro si è tenuta in occasione del secondo anniversario, alla presenza di numerosi cittadini e dei parlamentari del PD Nicola Irto, Nico Stumpo, de parlamentare europeo Sandro Ruotolo, del vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio e della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.

“È stato fondamentale essere qui anche quest’anno – ha affermato Elly Schlein – per commemorare i 94 morti, stare accanto ai familiari delle vittime e per chiedere, insieme a loro, verità e giustizia.

Ribadendo la stessa domanda che facciamo da due anni in relazione a quanto è accaduto: perché non sono partiti mezzi adeguati per soccorrere l’imbarcazione sulla quale viaggiavano i migranti? Perché non è partita la Guardia costiera?”. “C’è un’inchiesta della magistratura – ha sottolineato la segretaria del Pd – e questo non ci compete. Ma c’è una domanda politica la cui risposta va data alle vittime ed ai familiari”. “Noi continueremo ad insistere – ha concluso – per ottenere verità e giustizia e perché quanto é stato promesso sia realizzato”.