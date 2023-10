Strage di Orto Liuzzo. Barcellona rende omaggio al carabiniere Nicola Pino

La sezione Anpi di Barcellona Pozzo di Gotto renderà omaggio al carabiniere Nicola Pino, scomparso il 14 agosto 1943 nel corso di un assalto tedesco

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La città del Longano rende omaggio alla memoria di Nicola Pino e dei carabinieri coinvolti nella strage di Orto Liuzzo. Il prossimo 21 ottobre alle 17.30 presso l’Auditorium Parco urbano “Maggiore La Rosa” l’incontro promosso dall’Anpi.

Tra gli interventi previsti, quello di Tindaro Bellinvia, presidente Anpi Barcellona Pozzo di Gotto, Vito Raimondo, responsabile della Comunità di S. Egidio, Pippo Martino e Giuseppe Restifo, rispettivamente presidente e vice-presidente dell’Anpi provinciale di Messina. Interverrà, inoltre, la nipote di Nicola Pino, Anna Benedetto. Prevista, infine, un’estemporanea d’arte di Laura Marchese.

La strage di Orto Liuzzo

Nicola Pino, nato a Barcellona Pozzo di Gotto l’8 aprile 1910, perse la vita a 33 anni nel corso della strage di Orto Liuzzo. Era il 14 agosto 1943 e il carabiniere Nicola Pino si trovava in servizio presso la stazione dei carabinieri di Castanea, di pattuglia con i colleghi Antonino Rizzo, Tindaro Ricco, Antonino Caccetta, Antonino Da Campo e Santo Graziano. I sei carabinieri, in supporto al collega Stefano Giacobbe, si imbatterono in un contingente di soldati tedeschi in ritirata verso Messina e intenzionato a saccheggiare una villa presso Orto Liuzzo. Disarmati dai tedeschi, furono fucilati quella stessa notte ad eccezione di Santo Graziano che riuscì a sfuggire all’eccidio.