Street food, in 27mila a S. Teresa: vince il panino "cu pruppu rustutu" dello chef Onofrio Triolo FOTO - Tempostretto

Straordinario successo per la manifestazione organizzata dal Comune e da Confesercenti Messina

S. TERESA – Un applauso si è alzato verso il cielo, dal piazzale di via Roma, come un abbraccio infinito per il giovane Andrea Finocchio e fortissimo per la sua famiglia colpita da un dolore così atroce. Dal palco del ‘Santa Teresa Street Food’ il sindaco Danilo Lo Giudice e gli organizzatori della manifestazione hanno voluto ricordare, prima della premiazione finale dell’evento, il giovane morto due giorni fa in un incidente stradale a Lascari in provincia di Palermo: “Un ragazzo straordinario della nostra comunità – ha ricordato il sindaco – che ci ha lasciato prematuramente in modo così drammatico. Un abbraccio va anche Giuseppe, l’altro ragazzo coinvolto nell’incidente, attualmente ricoverato, e speriamo possa riprendersi presto”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato l’amministratore di “Eventivamente” Alberto Palella e tutti coloro che hanno lavorato a questo evento che ha portato nel comune ionico oltre 27mila visitatori. “Eventi così – ha detto – sono fondamentali per rendere ancora più viva la nostra comunità. Questo è l’esempio che quando si lavora tutti insieme e bene si possono ottenere ottimi risultati: il successo di questa quattro giorni conferma il valore del format”.

“È un bel successo – ha ribadito Alberto Palella – che coinvolge Santa Teresa di Riva, ma che ha visto una grande partecipazione anche dagli altri comuni della costa ionica. Le persone hanno gradito le nostre proposte gastronomiche e hanno riscoperto la felicità di stare insieme tra cibo e musica. Ringrazio il sindaco, la sua amministrazione, in particolare l’assessore al Turismo e Spettacoli, Ernesto Sigillo, presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale, rispettivamente Mimma Sturiale e Mariella Di Bella”.

Vincitore del ‘Santa Teresa di Riva Street Food’ di primavera è lo chef Onofrio Triolo, nativo di Savoca, ma con ristorante a Furci Siculo che ha preparato il panino “cu pruppu rustutu”. Al secondo posto ‘Il gatto nero’ pub di Santa Teresa di Riva che ha cucinato il “Delizioso burger”; terzo, nell’ ‘indice di gradimento’ tra i piatti più richiesti dalla gente, il “Bar Elena” con il cannolo di Piana degli Albanesi.

Il riconoscimento quale migliore nuova proposta originale è andato al maestro gelatiere Giuseppe Arena insieme alla pasticceria Trischitta, ideatore a Messina del conocannolo, una proposta che riprende il concetto di ricerca e creatività che caratterizza il percorso professionale e di successo del maestro Arena, che con la pasticceria Trischitta hanno trovato sintesi nell’utilizzo delle migliori materie prime. Il maestro Giuseppe Arena partecipa da sempre al ‘Messina Street Food’, e con lo stesso spirito partecipativo è stato riferimento prezioso in queste due tappe in provincia di Messina.

