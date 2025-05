Stretto Pride 2025: diritti, inclusione e colori arcobaleno

Presentata a Palazzo Zanca la quinta edizione della manifestazione. Tante iniziative fino al corteo di sabato 7 giugno

MESSINA – La manifestazione Stretto Pride 2025, giunta alla quinta edizione, è ai nastri di partenza. I dettagli e le iniziative collaterali promosse dal Comitato Stretto Pride Messina, in sinergia con l’Amministrazione comunale e le Partecipate ATM SpA e Messina Social City, con il contributo di Caronte & Tourist in qualità di main sponsor, sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca.



All’incontro erano presenti le assessore Liana Cannata, alle Pari Opportunità, e Alessandra Calafiore, alle Politiche Sociali; le presidenti Carla Grillo per ATM e Valeria Asquini per Messina Social City; Rosario Duca, presidente Arcigay Makwan Messina; e per Caronte & Tourist, Piera Calderone, Diversity & Disability Manager, e Tiziano Minuti, responsabile Comunicazione.

Messina torna a tingersi dei colori dell’arcobaleno con una serie di iniziative che, sotto il claim “Universalmente reali”, culmineranno sabato 7 giugno con il tradizionale corteo. Il raduno è previsto alle ore 16.30 in piazza Antonello, da dove partirà la sfilata lungo le vie cittadine fino a Piazza Unione Europea.



Le assessore Cannata e Calafiore hanno annunciato la conferma del gesto simbolico dell’esposizione del drappo arcobaleno sulla facciata di Palazzo Zanca e dell’illuminazione dell’edificio con i colori del Pride, dal 4 all’8 giugno, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale alle iniziative a sostegno dei diritti della Comunità LGBTQIA+.





“Difendere i diritti significa difendere la dignità di ogni persona. Il Pride è un’occasione per ribadire che Messina è una città aperta e accogliente, dove ogni identità ha valore e spazio per esprimersi” – ha dichiarato l’assessora Cannata -. “Un impegno che si traduce in azioni concrete: dall’adesione alle campagne nazionali contro ogni forma di discriminazione, ai percorsi educativi nelle scuole, fino al sostegno a progetti di inclusione sociale e culturale promossi in sinergia con il mondo dell’associazionismo. L’Amministrazione comunale continua a lavorare per costruire una comunità in cui il rispetto, l’ascolto e la valorizzazione delle differenze siano i pilastri della convivenza civile”.



L’assessora Calafiore ha aggiunto: “È nostro dovere, come istituzioni, lavorare per il rispetto delle diversità e contro ogni forma di discriminazione. Il Pride rappresenta un momento di festa, ma anche di riflessione e consapevolezza. Come Amministrazione, riteniamo fondamentale promuovere il benessere psico-fisico di tutte e tutti, senza barriere né pregiudizi. Per questo, stiamo potenziando servizi e iniziative volti a garantire il diritto alla salute in un’ottica inclusiva, attenta ai bisogni delle persone LGBTQIA+ e di ogni cittadina e cittadino che possa trovarsi in situazioni di maggiore vulnerabilità. La salute, infatti, non può prescindere dal rispetto della persona nella sua interezza”.

Relativamente al sostegno delle Partecipate, la presidente di ATM Grillo ha confermato l’adesione dell’Azienda Trasporti, che ha previsto la diffusione di manifesti arcobaleno nelle pensiline smart della città: “Anche quest’anno siamo entusiasti di rinnovare la nostra adesione allo Stretto Pride con un’iniziativa che lo scorso anno è stata molto apprezzata. Le nostre pensiline smart, dislocate nei punti strategici della città, saranno rivestite con manifesti arcobaleno che celebrano l’amore in tutte le sue forme, riportando lo slogan ‘Il nostro amore in continuo movimento, tradotto in diverse lingue, a sottolineare il valore universale dell’inclusione. Siamo convinti che nessuna forma di amore possa essere discriminata e ci tengo a ribadire partecipiamo con orgoglio a quest’importante evento”.



Per Messina Social City, la presidente Asquini ha espresso la piena condivisione della missione del Pride: “Siamo sempre attenti a promuovere iniziative che valorizzano i diritti e la dignità delle persone, in coerenza con i principi che guidano il nostro operato. Il Pride rappresenta un momento importante per costruire una comunità più giusta e consapevole”.Tra le iniziative speciali illustrate nel corso della conferenza, anche l’evento promosso da Caronte & Tourist: “Portinaie”, un Drag Queen Show che si terrà il 6 giugno, dalle 18.00 alle 20.00, a bordo della nave Pietro Mondello.



“La libertà di esprimere autenticamente la propria identità è un diritto fondamentale, che non dovrebbe mai essere messo in discussione. – ha affermato Minuti, responsabile Risorse Umane e Comunicazione del Gruppo –. Il nostro impegno nel sostenere il Pride, fin dalla sua prima edizione a Messina, nasce dalla profonda convinzione che ci sia ancora bisogno di spazi pubblici in cui celebrare e difendere i diritti di ogni persona. Con orgoglio, quindi, ospitiamo uno degli eventi ufficiali del Pride a bordo di una nostra nave, in navigazione sullo Stretto. L’intero incasso sarà raddoppiato da C&T e devoluto ad Arcigay per sostenere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. La diversità per noi è un valore imprescindibile e una leva strategica, operando in un settore storicamente dominato da dinamiche maschili e spesso maschiliste come quello marittimo, sentiamo il dovere di essere promotori attivi del cambiamento”.



Infine, Duca, presidente di Arcigay Makwan Messina, ha presentato il ricco programma della Pride Week, che accompagnerà la città verso il corteo del 7 giugno: “Il Pride è l’occasione per far sentire la voce di tutte le persone. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: il cambiamento inizia da ciascuno di noi”.