Il piccolo rapace è specie protetta perché in pericolo di estinzione

“Ho trovato un piccolo gufo”. Un cittadino di Stromboli l’ha segnalato ai carabinieri, che hanno accertato si trattasse di un assiolo, rapace in pericolo di estinzione e quindi tutelato come specie protetta, e l’hanno trasportato in terraferma, dov’è stato consegnato per le cure ad un centro di recupero della fauna selvatica.