Studente in rianimazione per encefalite, chiuse le scuole di Lipari

Il ragazzo è stato trasferito al Policlinico di Messina. Ordinanza del sindaco Gullo per la pulizia straordinaria

LIPARI – “Sindrome eencefalica di dubbia origine virale”. Chiuse le scuole di Lipari per un caso di encefalite virale ma probabilmente non batterica, non da meningococco, allo stato attuale. Il sindaco Gullo ha disposto la pulizia straordinaria, a partire dalle ore 8 di oggi e per 24 ore, data l’origine virale. Uno studente è ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina. La prognosi è riservata.

Da qui la chiusura di tutti i plessi scolastici nel Comune di Lipari: l’Istituto Istruzione Superiore Isa Conti Eller Vainicher, frequentato dallo studente,. e l’Istituto comprensivo Lipari “S. Lucia” (Compreso Cirs di Canneto), Istituto comprensivo Isole Eolie e scuola materna paritaria S. Antonio di Padova nel giorno 22 maggio per pulizia straordinaria dei locali.

L’ordinanza del sindaco di Lipari

Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 19 del 21-05-2025

L’anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di maggio,

Il SINDACO

VISTA la nota protocollo n. 0002068 del 21 maggio 2025 del 21.05.2025, pervenuta al protocollo del Comune al n. 0018102 dello stesso giorno, con la quale il Dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore Isa Conti Eller Vainicher ha comunicato la necessità di “ … avere ricevuto dall’Ospedale Territoriale di Lipari, per conto del Policlinico universitario di Messina, che accoglie in degenza in Reparto Rianimazione uno studente dell’Istituto (diagnosi “Sindrome Encefalica di dubbia origine virale”), la comunicazione di dovere provvedere con tempestività ad una profilassi specifica per quanti sono stati in contatto diretto o indiretto con il caso medico in questione.”;

RITENUTO necessario, stante la gravità del caso segnalato, disporre per la sicurezza della salute pubblica la chiusura nel giorno 22 maggio di tutti i plessi scolastici ubicati nel territorio del Comune di Lipari per l’effettuazione delle operazioni di pulizia straordinaria;

SENTITO il Direttore del Distretto Sanitario di Lipari, dott. Sergio Quaranta, il quale in riferimento al caso in questione suggerisce l’effettuazione, appunto, di una pulizia straordinaria utilizzando ipoclorito di sodio e alcool diluito con acqua per le superfici piane;

VISTO il T.U. delle leggi Sanitarie;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE le direttive sanitarie relative agli interventi di disinfestazione;

ORDINA

L’immediata sospensione di tutte le attività didattiche e la chiusura di tutti i plessi scolastici del Comune di Lipari dell’Istituto Istruzione Superiore Isa Conti Eller Vainicher, Istituto Comprensivo Lipari “S. Lucia” (compreso CIRS di Canneto), Istituto comprensivo Isole Eolie e della Scuola Materna Paritaria S. Antonio nel giorno di giovedì 22 maggio, a partire dalle ore 8,00 e per 24 ore, al fine di consentire l’intervento di pulizia straordinaria da parte del personale della stessa Scuola e/o incaricato, osservando le direttive sanitarie relative agli interventi di pulizia straordinaria utilizzando ipoclorito di sodio e alcool diluito con acqua per le superfici piane.

La riapertura dei locali delle scuole sopra citate potrà avvenire successivamente alle 24 ore di chiusura, dopo la necessaria aerazione dei locali da effettuare sempre con personale della Scuola e/o incaricato.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune e sia trasmessa all’Istituto Istruzione Superiore Isa Conti Eller Vainicher, Istituto Comprensivo Lipari “S. Lucia”, Istituto comprensivo Isole Eolie, CIRS di Canneto e alla Scuola Materna Paritaria S. Antonio, al Distretto Sanitario di Lipari e alla Prefettura di Messina.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Reg.le della Sicilia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo

(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 05-06-2025.