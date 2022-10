Studenti dell'Ainis "Alla scoperta della Messina misteriosa" - Tempostretto

La sorta di caccia al tesoro voluta da Caruso ha coinvolto anche studenti messinesi. E l'assessore li intercetta a sorpresa

MESSINA – La caccia al tesoro “Alla scoperta della Messina misteriosa”, organizzata dall’assessorato al turismo di Enzo Caruso, piace anche ai messinesi. Non è un caso che l’assessore, che ha promosso l’idea elaborata con il supporto dell’architetto Nino Principato, di Andrea Parisi e di Rosario La Fauci, abbia intercettato di fronte all’Antiquarium del Comune un folto gruppo di studenti del liceo Ainis, intenti a studiare la mappa alla ricerca dei 20 indizi con cui risolvere i vari enigmi.

Caruso: “Speriamo che altre scuole sperimentino il gioco”

Gli alunni dell’Ainis hanno conquistato il premio per aver risolto tutti enigmi, ricevendolo dagli impiegati dell’Info Point. Soddisfatto anche l’assessore Caruso: “Un modo divertente per conoscere la propria città di cui non possiamo che essere fieri perché, attraverso queste modalità, è possibile educare anche alla conoscenza e al rispetto del bene comune e al senso di appartenenza. Spero che altre Scuole cittadine sperimentino il gioco con gli stessi obiettivi”.