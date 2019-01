Borse di studio Ersu, quasi 4000 gli studenti beneficiari

Nel corso del 2018 sono state erogate 3817 borse di studio dall’ERSU di Messina, di cui 1271 riguardano il solo servizio abitativo e corrispondono al 79,93% del totale, con una previsione, entro il 30 aprile, che porterà a ricoprire il 100% delle erogazioni delle borse di studio da parte della Regione Sicilia all’ERSU Messina, confermando Ente di Messina tra i più virtuosi a livello regionale.

Un risultato – si legge in un comunicato - che si affianca alle numerose iniziative messe in campo nel corso del 2018 dall’Ente che, oltre ad offrire servizi essenziali per gli studenti, quali l’erogazione di borse di studio, di servizi residenziali e di ristorazione, si è fatto promotore dell’attivazione del centro Eurodesk Messina, un front office per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dall’Unione Europea, grazie al supporto della Commissione europea e dell’Agenzia Nazionale dei Giovani. Studenti degli istituti scolastici e delle università, giovani ricercatori, giovani in cerca di prima occupazione e giovani non appartenenti ad organizzazioni già strutturate, attraverso il centro Eurodesk, possono essere guidati nell’accesso alle opportunità di mobilità internazionale, apprendimento formale e non formale, lavoro e volontariato. Il Centro, inaugurato il 9 febbraio 2018 e coordinato dall’Associazione Bios, dopo la pausa natalizia ha riaperto i battenti questa settimana (è aperto ogni lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la sede ERSU Messina di via Ghibellina 146) con un bilancio più che positivo sia per il numero di persone intercettate (circa 3000), che per la realizzazione di attività esterne e la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali. In particolare referenti dell’ERSU Messina e dell’Associazione Bios hanno partecipato al seminario introduttivo e di formazione iniziale alla Rete Eurodesk Italia, tenutesi a Riccione a febbraio 2018, e a quello di formazione sull’Europrogettazione a maggio 2018, sempre a Riccione. Lo staff del Centro è stato, inoltre, presente con un workshop dedicato all’europrogettazione e alla mobilità Erasmus+ alla XIII edizione del “Salone di Orientamento e Professional Day” organizzato con l’obiettivo di offrire ai giovani informazioni sulla mobilità internazionale. Il Centro ha partecipato anche all’Eurodesk Multipliers Seminar & Award Ceremony tenutosi a Bruxelles, dal 22 al 25 maggio, evento internazionale il cui scopo è stato di riunire i referenti Eurodesk di tutta Europa per condividere e apprendere le “best practices” gli uni dagli altri.

Con il supporto dell’ERSU e dell’Associazione Bios è stata, inoltre, realizzata a Messina la riunione annuale di coordinamento, informazione, aggiornamento e formazione della Rete Nazionale italiana Eurodesk che ha coinvolto l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) e l’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG).

Infine il centro Eurodesk ha contribuito insieme all’ERSU, al Centro Orientamento e Placement dell’Ateneo di Messina, al conservatorio “A. Corelli” e all’Associazione Bios all’organizzazione della “Rassegna Internazionale delle Competenze – International Skills Meeting 2018” in programma a Messina il 6-7-8 novembre 2018, un evento ha visto la partecipazione attiva e coinvolta di oltre 4000 studenti provenienti dalla provincia di Messina e dalla Calabria.