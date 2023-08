Sub pesca ricci e orecchie di mare ma la Guardia costiera li rigetta in acqua - Tempostretto

Lo ha individuato un battello veloce della Capitaneria di porto a Messina

MESSINA – Delle bolle che fuoriuscivano e un sub lì vicino, senza la boa segnaletica. Un battello veloce della Guardia costiera – della Capitaneria di porto, Autorità marittima dello Stretto – lo segue. L’uomo si libera in spiaggia di bombole, pinne e maschera per poi allontanarsi. Rimane il pescato: 20 ricci e 10 orecchie di mare ancora vivi. Dopo il controllo del veterinario dell’Asp, sono stati rigettati in mare.

Sono in corso le indagini per l’identificazione del sub. L’episodio è avvenuto ieri mattina.

