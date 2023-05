Subbuteo. Il Messina Table Soccer vince la "Brutium Cup" - Tempostretto

Si tratta della terza affermazione per la squadra peloritana, prossimi appuntamenti la Coppa Sicilia a Catania e poi il Memorial Giliberto a Messina

COSENZA – La formazione peloritana Messina Table Socer ha conquistato, per la terza volta, la “Brutium Cup”. L’affermazione arriva presso il Palazzetto dello Sport di Cosenza, nella manifestazione valida come Challenger del circuito della Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) organizzata dal Cus Cosenza.

I giallorossi di capitan Giuffrè hanno chiuso a punteggio pieno il girone di qualificazione e superato in finale i cosentini padroni di casa con il punteggio di 3 a 0. Una finale nella quale Alessandro, Riccardo e Cesare Natoli hanno fatto loro le partite contro, rispettivamente, Paolo Carravetta, Antonio Gentile e Tommaso Tricoli, mentre Giuffrè ha impattato la propria gara con un ottimo Ernesto Gentile, che nella giornata precedente si era imposto nel torneo individuale Open. Buona la prova anche di Dario Marabello, al suo esordio assoluto in prima squadra; l’atleta giallorosso ha infatti vinto due gare nel girone di qualificazione e operato da buon quinto uomo nella finale.

Prossimi appuntamento per il Messina Table Soccer

Ancora un sorriso, dunque, per i messinesi, all’indomani di un buon Major disputato la scorsa settimana in quel di Bologna e alla vigilia della Coppa Sicilia, che li vedrà impegnati, insieme alla squadra filiale Zancle, domenica 28 maggio a Catania.

Il tutto mentre fervono i preparativi per il Grand Prix Internazionale, Memorial “Salvatore Giliberto”, organizzato dal Messina Table Soccer presso il Capo Peloro Hotel i prossimi 17 e 18 giugno. Sarà un’occasione da non perdere per gli appassionati di calcio da tavolo-subbuteo, che avranno la possibilità di ammirare dal vivo alcuni tra i più forti giocatori italiani ed europei.

