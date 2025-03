Successo della Top Spin Messina, superata con facilità la Marcozzi Cagliari

Vittoria convincente per i peloritani, la quarta vittoria nelle ultime cinque di campionato è firmata Ursu, doppietta, Stoyanov e Giovannetti

Successo pesantissimo conquistato dalla Top Spin Messina WatchesTogether che passa 4-1 a Cagliari contro la Marcozzi nella 12ª giornata di campionato e 5ª di ritorno in Serie A1. Al PalaTennistavolo di via Crespellani la squadra allenata dal tecnico Wang Hong Liang sfodera una prestazione eccezionale battendo i sardi, secondi in classifica e freschi trionfatori della Coppa Italia. La doppietta di Vladislav Ursu e un’affermazione a testa di Niagol Stoyanov e Tommaso Giovannetti sono i sigilli su una vittoria, netta e meritata, che permette di consolidare il quarto posto, l’ultimo utile in chiave playoff. La compagine del presidente Giorgio Quartuccio stende a domicilio la Marcozzi, che aveva perso soltanto una volta in questa stagione, rafforzando il quarto posto (12 punti) e staccando la Bagnolese, in attesa dei risultati del week-end. La squadra dopo un girone d’andata sottotono sta ritrovando continuità di risultati, ad eccezione della sfida contro l’Apuania Carrara sono arrivate solo vittorie: quattro, nelle ultime cinque di campionato.

Marcozzi – Top Spin Messina 1-4

Con la direzione arbitrale affidata a Nicola Mazzuzzi, nel primo singolare della serie Vladislav Ursu ha sconfitto per 3-2 Jeet Chandra, regalando alla Top Spin l’1-0. Massimo equilibrio nella frazione iniziale. Sull’8-8 scatto del moldavo con due punti consecutivi. Dopo aver annullato il primo set-point, il padrone di casa ha spedito fuori il rovescio sul secondo e 11-9 per Ursu. Partenza sprint (7-1) dell’indiano nel secondo parziale finito nelle mani del giocatore della Marcozzi per 11-5, chiuso alla seconda opportunità. Ancor più ampio il divario del terzo (11-1) in favore di Chandra e strada tutta in salita per Ursu. Ripreso da 5-2 a 5-5 e poi sotto 6-7 nel quarto, il moldavo ha cambiato marcia, approdando al 10-8. Sfumati i due set-point, Ursu è riuscito a concretizzare il terzo, imponendosi 12-10. Alla “bella” è stato un monologo di Ursu che con un eloquente 6-0, a suon di colpi, ha ipotecato la sfida e, raggiunto il 10-4, ha prevalso al terzo tentativo (11-6).

Rotondo 3-0, a seguire, inflitto da un impeccabile Niagol Stoyanov ai danni di Federico Vallino Costassa, protagonista ai recenti Campionati Italiani Giovanili nell’Under 21. Il livornese ha cominciato alla grande, portandosi sul 5-1 e poi sul 7-3. Il padrone di casa lo ha riagganciato sull’8-8, ma Stoyanov non si è scomposto ed è avanzato sul 10-9, capitalizzando subito l’occasione per prendersi il set. Nel secondo parziale è stato Vallino Costassa a guadagnare un buon margine (8-5), ma con quattro punti di fila Stoyanov ha capovolto la situazione. Nuova parità sul 9-9, quindi lo scatto realizzato dal giocatore della Top Spin e altro 11-9. Stoyanov ha messo ben presto (7-3) le cose in chiaro nel terzo. Volato sul 10-6, non è andato a segno al primo match-point, ha chiamato il time-out ed ha chiuso il discorso per 11-7.

Tommaso Giovannetti ha successivamente firmato il tris superando 3-1 Carlo Rossi nella gara tra numero 6 e 2 della classifica nazionale individuale. Il pongista romano ha dilagato in avvio del primo set (8-3) e, dopo il riavvicinamento dell’atleta di casa sul 9-7, ha completato l’opera con due punti consecutivi. Parità sino al 7-7 nella seconda frazione, a precedere l’accelerata di Giovannetti, andato sul 9-7 e poi sul 10-8, trasformando la prima chance disponibile. Rossi ha dimezzato lo svantaggio aggiudicandosi per 11-6 il terzo, ma uno straordinario Giovannetti ha letteralmente dominato il quarto, balzando da 3-2 a 10-2, con l’esultanza esplosa al punto dell’11-3. Top Spin Messina sul 3-0 complessivo.

Al tavolo Antonino Amato, subentrato a Niagol Stoyanov, e Jeet Chandra, con l’indiano vittorioso per 3-1. Ottimo inizio del giocatore palermitano, capace di ribaltare i giochi nel primo set da 5-6 a 11-6. Chandra ha replicato con l’11-6 del secondo parziale e nel terzo, sfruttando il cospicuo vantaggio acquisito (5-1 e poi 9-3), ha prevalso 11-5. Amato è rimasto aggrappato fino al 5-5 nel quarto set, ma nulla ha potuto contro il padrone di casa, il quale ha fatto suo il duello timbrando l’11-6 e prolungando la contesa tra le due squadre.

Vladislav Ursu, piegando 3-2 Carlo Rossi, è stato l’autore del sigillo decisivo. Nel primo set Ursu si è rivelato caparbio a risalire da 2-5, agganciando l’avversario sul 5-5. Sfida diventata punto a punto, con un set-point (10-9) svanito per il moldavo, riuscito comunque nell’intento al secondo per 12-10. Il giocatore in forza alla Marcozzi ha dilagato (7-3) nel secondo, brindando all’11-6. Pirotecnico, invece, il terzo parziale. Da 3-0 Rossi a 7-3 Ursu che, giunto sul 10-6, ha visto però uno dopo l’altro evaporare i quattro set-point. Ai vantaggi ne avrà bisogno di altri due prima di festeggiare il 13-11. Rossi, mai domo, è apparso travolgente in una quarta frazione senza storia, conclusa 11-3. Verdetto, dunque, rinviato alla “bella”. Ursu, scattato da 3-2 a 6-2, ha visto riavvicinarsi pericolosamente (6-4) Rossi, ma ha piazzato un nuovo allungo e si è portato sul 10-5, celebrando il successo alla seconda opportunità (11-6). Cala il sipario.

Tabellino

Jeet Chandra-Vladislav Ursu 2-3 (9-11, 11-5, 11-1, 10-12, 6-11)

Federico Vallino Costassa-Niagol Stoyanov 0-3 (9-11, 9-11, 7-11)

Carlo Rossi-Tommaso Giovannetti 1-3 (7-11, 8-11, 11-6, 3-11)

Jeet Chandra-Antonino Amato 3-1 (6-11, 11-6, 11-5, 11-6)

Carlo Rossi-Vladislav Ursu 2-3 (10-12, 11-6, 11-13, 11-3, 6-11)

