"Sud chiama Nord", il listino per la Sicilia e i candidati a Messina - Tempostretto

Ecco le liste e i nomi

A cura di Alessandra Serio e Marco Olivieri

Il listino di “Sud chiama Nord” per le elezioni regionali. Ecco Sono i nomi dei candidati inseriti nel listino (nella foto) che vede il leader Cateno De Luca il capolista e candidato alla presidenza della Regione.

Despositate pure le liste a Messina in Corte d’Appello.

Il listino

Una giovane laureata di Ragusa Giulia Polizzi di soli 23 anni, Danilo Lo Giudice, Messina 35 anni, sindaco di Santa Teresa di Riva e unico deputato uscente ricandidato, Francesca Draià, Enna 38 anni, sindaca di Valguarnera Caropepe, Ismaele La Vardera, 29 anni presidente “Sud chiama Nord”, giornalista, Marzia Maniscalco, 45 anni, avvocato di Caltanissetta, Mirko Stefio, 48 anni Catania, segretario Movimento siciliano di Azione.

«A differenza dei nostri competitors – spiega De Luca – non abbiamo avuto grandi discussioni sul listino. La scelta è stata quella di rappresentare tutto il territorio e i giovani. E basta guardare l’età degli uomini e delle donne inserite nel listino per avere la conferma».

«Merito, passione e coraggio è la visione della politica del nostro movimento – ha spiegato La Vardera -. Sicilia Vera rappresenta un movimento che ti dà possibilità di crescere. E il mio grazie va a Danilo Lo Giudice perché è la conferma che il nostro leader dà spazio ai giovani. Non ci sono le solite facce e i soliti squali. Essere qui oggi per me significa lanciare un messaggio di speranza ai giovani. Esiste una politica basata su valori veri e sul merito ed è quella di Sicilia Vera».

“Un progetto in crescita e De Luca interlocutore competente per gli amministratori”

«Vado a coronare il mio sogno da sempre, ho cominciato 15 anni fa come candidato nel mio Comune per “Sicilia Vera” e oggi vedo quel progetto crescere e non posso non pensare a quanta strada abbiamo fatto e quanta ne faremo» ha affermato Lo Giudice.

«Grazie a nome della provincia di Enna perché ci stai dando una grande possibilità – ha detto Francesca Draià -. Cateno è l’unico interlocutore competente per noi amministratori. Troppo spesso ci troviamo rappresentati da persone che non sanno quali sono i problemi reali dei Comuni. Abbiamo una possibilità per portare avanti la vera rivoluzione: Cateno De Luca».

«Rappresento i giovani, dobbiamo metterci in prima linea per essere protagonisti della politica e per questo ringrazio De Luca per aver permesso di dare voci ai miei coetanei, dandomi spazio nel listino» è il commento di Giulia Polizzi.

Impossibilitati a essere presenti a Palermo stamattina gli altri due candidati, Mirko Stefio e Marzia Maniscalco che si dicono «onorati di poter far parte di questo progetto e di essere stati scelti per rappresentare i rispettivi territori».

«Il 25 settembre si vota per rinnovare il Parlamento nazionale e quello regionale. Oggi la Sicilia deve essere amministrata – ha sostenuto De Luca – Abbiamo messo in piedi un progetto competitivo ed è l’unico che garantirà una nuova classe dirigente politica in Sicilia. La nostra storia parte dal territorio ed è contrassegnata dalla conquista tappa per tappa del consenso senza partiti. L’unico sostegno sul quale ci basiamo è quello del popolo siciliano. Lo stesso popolo che ci consentirà di vincere il 25 settembre con il 41 per cento delle preferenze».

Le liste a Messina per De Luca presidente

Per “De Luca Sindaco di Sicilia”, Cateno De Luca, Valentina Costantino, Concetta detta Clara Crocè, Nicoletta D’Angelo, Alessandro De Leo, Marco Giorgianni, Giuseppe detto Pippo Lombardo, Matteo Sciotto.

Per Sicilia Vera, Danilo Lo Giudice, Eugenio Aliberti, Daniela detta Consolo Bruno, Serena Giannetto, Stefania Giuffrè, Antonio Restuccia, Filippo Ricciardi, Marco Vicari.

Per “Orgoglio siculo”, si candidano a Messina, per le regionali, Mario Briguglio, Concetta detta Cettina Buonocuore (Bonocore, Buonocore, Bonocuore), Ivano Cantello, Rosaria Rita detta Spinella Di Ciuccio, Francesco Fazio, Serena La Spada, Vincenzo Pulizzi detto Enzo, Daniela Zirilli.

Per Giovani Siciliani, Giulia Cappello. Alessandra Cardia, Giuseppe Di Mento, Tommaso La Macchia, Fabiana Mormino, Simone Natoli, Domenico Ravidà, Francesco detto Ciccio Romeo.

Per Impresa Sicilia, Ugo Sergio detto Sergio Crisafulli, Francesco detto Ciccio Conti, Cristiana Irrera, Anna Lo Bianco, Rita Pancrazia Micalizzi, Rocco Augusto Mordaci, Sara Rifici, Antonino detto Tonino Stracuzzi.

Per “Basta mafie”, Oscar Andò, Marisa Arena, Grazia Calore, Salvatore Cosenza, Fabio Famà, Teresa Impollonia, Cristiano Tripodi, Roberto Zodda.

Per Lavoro in Sicilia, Fortunato Barbaro, Nicoletta Campanella, Liborio Antonello Michele detto Antonello Di Buono, Giuseppe detto Pippo Fiocco, Stefania Formica, Mario Grazia Guido, Armando Mellini, Dorotea Sturiale.

Per Autonomia Siciliana, Cristina Catalfamo, Giovanna detta Ivana De Vincenzo, Antonio Pennisi, Simona Oteri, Daniela Ruzzo, Giovanni Scopelliti, Bartolomeo Taranto detto Cavallino, Oleg Traclò.

Per Terra d’Amuri, Irene Antonuccio, Alessandro Brigandì detto Briga, Elisabetta Carrolo, Antonino detto Nino Di Natale, Salvatore Ioppolo, Franco Maria Laimo, Marta Maniscalco, Salvatore Puccio.