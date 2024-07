“Sulla crisi idrica il Pd fa politica sulla pelle dei cittadini”

Il coordinamento provinciale di Sud chiama Nord: difende la Giunta Basile: "Non siamo all'emergenza, con il Coc diamo risposte"

MESSINA – “La crisi idrica? Appare strumentale l’attacco del Partito democratico, che pensa di fare politica sulla pelle dei cittadini che stanno vivendo disagi”. Il coordinamento provinciale di Sud chiama Nord replica alla nota del Pd. Ed evidenzia: “Apprendiamo dell’esistenza di un coordinamento provinciale del Partito democratico. Al di là della facile ironia, riteniamo che il tenore della nota sia al limite della realtà. Appare chiaro dalle eccezioni sollevate che l’attacco è strumentale e fine a sé stesso. Affermare oggi che Messina è a secco a fronte di città che razionano l’erogazione un paio di volte alla settimana, come Caltanissetta, Agrigento, Custonaci e Licata, solo per citarne alcune, significa davvero non guardare con obiettività la situazione. Ci sono zone in città che più di altre soffrono? Sì, le abbiamo individuate e abbiamo anche predisposto un piano di interventi per rispondere alle istanze di chi soffre maggiormente la carenza di acqua. L’attività del Coc, Centro operativo comunale, dimostra che la situazione non è allo stato attuale emergenziale”.

Continua ScN: “Si procede a dare risposte in base alle segnalazioni e richieste che giungono. Esasperare un tema che è stato ampiamente affrontato anche nel corso di un apposito Consiglio comunale la dice lunga. A proposito ma il coordinamento provinciale è stato aggiornato sui lavori dell’ultima seduta del Consiglio comunale nel corso della quale i consiglieri del Pd hanno sostanzialmente condiviso le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale per fronteggiare la crisi idrica che sta colpendo tutta la Sicilia? Difatti, le proposte avanzate dal Partito democratico coincidevano con le soluzioni illustrate in consiglio da Amam e amministrazione”.

E infine: “L’attacco del Pd provinciale (pur trattandosi di questione comunale) è, pertanto, mera strumentalizzazione politica, ovvero desiderio di fare a tutti i costi gratuita polemica, speculando sui disagi della gente”.

