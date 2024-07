Allerta Stromboli ed emergenza acqua, il Coc attivo da lunedì

Nuova ordinanza del sindaco di Messina Federico Basile

MESSINA – Allerta rossa Stromboli e problemi idrici a Messina. Il sindaco Federico Basile, con un’ordinanza, ha disposto da lunedì 8 luglio, dalle ore 8 sino alle 20, l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc). Il preallarme di rischio vulcanico a Stromboli e il deficit idrico, che interessa tutto il territorio della Regione siciliana, impegneranno la struttura.

Spiega il sindaco “A seguito dell’allerta rossa al vulcano Stromboli, pur non essendo una situazione preoccupante ed emergenziale per la città di Messina, è comunque necessario, in via precauzionale e in caso di eventuali movimenti anomali del mare, rispettare le norme comportamentali contenute all’interno del Piano comunale di Protezione civile. Ed è proprio la Regione a chiedere giustamente la massima attenmzione a quello che accade. Per quanto riguarda invece i disagi legati all’emergenza idrica, il Coc, attivato in ottemperanza all’ordinanza regionale, sarà di supporto all’attività dell’Amam per una rapida e coordinata attività di assistenza alle fasce di popolazione che subiscono maggiori disagi legati alla carenza idrica”.

Al numero telefonico 090-22866 il personale di Amam raccoglierà “le istanze e le segnalazioni di eventuali criticità provenienti dalla popolazione”. “L’amministrazione comunale – afferma l’assessore Massimiliano Minutoli – è impegnata a mettere in campo tutte le misure richieste per affrontare queste situazioni con la massima efficacia possibile”.

