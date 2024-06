“Sulla messa in sicurezza di Casa Bianca-Tono servono risposte”

La richiesta ufficiale del consigliere Russo (Pd): "Sulla zona nord va ascoltato in Consiglio il soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico"

MESSINA – “La messa in sicurezza costiera della zona nord non è più rinviabile. Il Consiglio comunale deve sentire in audizione il soggetto attuatore per il dissestro idrogeologico e avere le informazioni necessarie. Dobbiamo esaminare l’avanzamento dei lavori, in particolare sul tratto tra Casa Bianca e Tono, e avere certezze sulla situazione. Appare inverosimile che, nonostante i pericoli, non sia dia priotità a queste zone”. Il consigliere comunale Alessandro Russo, del Partito democratico, ha presentato una richiesta ufficiale perché sia sentito il dirigente Salvo Lizzio.

“Quali sono lo stato di finanziamento e la tempistica dei lavori di difesa costiera?”

Ecco cosa chiede che venga chiarito dal soggetto attuatore: “Intendo sapere quale sia lo stato di finanziamento da parte del relativo ufficio commissariale per le opere di difesa costiera della zona Nord della città. Quale sia la tempistica di esecuzione dei lavori di difesa costiera previsti per questi litorali interessati. E se vi sia una progettazione esecutiva pronta a essere impiegata per l’avvio di cantieri di messa in sicurezza o se invece si sia ancora a uno stato di progettazione precedente. Circostanza, questa, che aggraverebbe le condizioni di pericolo per i residenti e le abitazioni nonostante da diversi anni, ormai, tale zona fosse noto a tutti in quale condizioni versasse”.

Spiega l’esponente del Pd: “Nell’ultima seduta della VI Commissione consiliare si è fatto il punto sull’avanzamento dei lavori di ripascimento e messa in sicurezza del litorale di Santa Margherita, che sembra finalmente avviarsi a completamento nelle prossime settimane. Durante la seduta ho fatto presente all’amministrazione come sia urgente e non più rinviabile attivarsi per avere notizie sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza costiera della zona Nord della città. In particolar modo il tratto compreso tra Tono – Casa Bianca versa ormai da anni in condizioni di estrema criticità, con la linea di costa ormai giunta a ridosso delle abitazioni private e in diversi punti, come a Casa Bianca, in costante arretramento. Una situazione di emergenza protratta da diversi anni e che, sfortunatamente, si è aggravata per le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico della Sicilia (Maurizio Croce, n.d.r.)”.

Osserva Russo: “Appare sinceramente inverosimile che non venga data la priorità massima alla realizzazione di questi lavori che, si ricorda, interessano decine di abitazioni private e altrettante famiglie. Realtà che annualmente, da diversi anni, in occasione di mareggiate, vento forte e condizioni meteo avverse, vivono con terrore sin dentro le proprie case i potenziali pericoli dovuti a una linea di costa ormai completamente arretrata. Il soggetto attuatore ben conosce il grado di urgenza di tale intervento, per aver negli anni scorsi più volte ricevuto dalla nostra Amministrazione documentazioni relativi a questi lavori. Ebbene, al di là di proclami e di partenze di lavori sempre più spostati nel tempo o di comunicazioni relative a presenza di finanziamenti, più oltre non si è andati. È tempo di agire e di chiamare attorno a un tavolo istituzionale, in Consiglio comunale, chiunque abbia responsabilità di agire. Non è più accettabile che ancora un anno venga fatto passare senza dare le giuste risposte e rassicurazioni ai cittadini del litorale interessato.

“Necessario un intervento immediato”, le dichiarazioni di Croce nel 2023

Così l’allora soggetto attuatore Croce si era espresso nel 2023: “Sono previsti vari interventi anche sulla fascia tirrenica: Tono, Rodia, Acqualadrone, Casa Bianca. Sono già finanziati. Tono e Casa Bianca sono in fase avanzata e il progetto è di 14 milioni. Si sta facendo la verifica prima della gara d’appalto. Il processo erosivo della costa che c’è in corso è abbastanza complesso e veloce, bisogna intervenire tempestivamente”