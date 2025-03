Sulla strada. A Palermo in mostra gli scatti dei fotoreporter di Sicilia

In mostra mezzo secolo di cronaca e storia siciliana negli scatti dei maestri. Fino al 4 aprile al Circolo della Stampa

Palermo – Raccontare la storia e la cronaca attraverso la macchina fotografica. In mostra a Palermo, nei locali del Circolo della Stampa, gli 88 scatti dei fotoreporter siciliani raccolti dall’Assostampa Sicilia.

La mostra, curata da Franco Lannino e visitabile fino al prossimo 4 aprile, raccoglie gli scatti di 44 fotografi tra i più rappresentativi dell’isola. Tra loro ci sono anche i messinesi Enrico Di Giacomo, Giovanni Isolino, Carmelo Imbesi e Ciccio Saya.

A inaugurare “Sulla strada” Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, Claudio Silvestri, segretario aggiunto della Fnsi e Paolo Serventi Longhi segretario nazionale dell’Unpg. Attraverso le fotografie è possibile ripercorrere i momenti più significativi di mezzo secolo di storia siciliana, immortalati dai maestri del foto giornalismo.

“Oggi in bilico – sottolinea Assostampa nella prefazione del libro catalogo della mostra con l’intervento di Roberto Leone, vicesegretario vicario e di Tiziana Tavella, presidente del Consiglio regionale, – ci sono i giornalisti, travolti da social network e fake news, mentre i fotografi di cronaca vengono sostituiti da smartphone, foto manipolate, mentre per la crisi che dura da anni, l’editoria rinuncia per calcolo meramente economico a qualità ed unicità. La fotografia di cronaca, dal bianco e nero al colore, ha l’obbligo naturale di raccontare la realtà, vivendo dello stesso patto etico con il lettore che sta alla base della cronaca. Per questo abbiamo voluto darle la giusta importanza. E anche per riconoscerci come parti complementari di un unico sistema, quello dell’informazione dal quale dipende la libertà e quindi la democrazia di un Paese”.