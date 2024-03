“Sulle ali della fantasia: tra fiaba e mito”, lo spettacolo per dire “grazie” al Don Bosco

Tra performance attoriali e musica, le ex allieve dell'istituto hanno voluto ringraziare le suore portando in scena un mondo fatato

MESSINA – Un grazie alle suore dell’Istituto Don Bosco attraverso lo spettacolo “Sulle ali della fantasia: tra fiaba e mito”. Questo è ciò che hanno voluto ideare le ex allieve dell’istituto, che guidate dalla presidente Nazzarena Amedeo e su iniziativa di Alfonsa Pizzo, si sono rivolte a Elvira Marsico per concretizzare questa voglia di ringraziare la propria scuola, mettendo in scena un mondo incantato fatto di fiabe e leggende.

Lo spettacolo e i partecipanti

Ad aprire lo spettacolo è stata l’esibizione iniziale affidata al maestro Giovanni Renzo e alla scrittrice Francesca Bonici. Poi il sipario si è aperto su un bosco incantato in cui riecheggiavano canzoni dei film Disney eseguite dal gruppo “El Mar”: Marilena Parlato, Alessio Barrile Salvatore Parlato ed Elvira Marsico che oltre ad aver organizzato la kermesse ha anche scritto i testi e curato la regia. E ancora i brani cantati da alcuni “Fikissimi”: Francesco D’Arrigo, Salvatore Signorino, Giovanna Giuffrè e Pierferdinando Orlandi che ha anche suonato il piano accompagnando i piccoli “Argento Vivo” (Davide Bucolo, Mattia Fiorentino, Sibilla Bonaventura, Gaia e Diego Minasi, Annagiulia Previti, Simona Venuti).

Altri “Fikissimi”, Letizia Lucca, Francesca De Domenico e Giovanna Genitori hanno poi recitato nel ruolo di tre amiche che raccontavano lo svolgersi dei fatti, mentre il simpatico Oscar Cartagenova ha strappato sonore risate in alcuni sketch insieme a Ermanno Micheluzzi. Poi ancora le due attrici Tatiana Irrera e Paola Fazio hanno arricchito lo spettacolo con la loro arte teatrale. Renato Caldarera ha cantato il brano “Carissimo Pinocchio” insieme ai bimbi. E ad arricchire le performance ci ha pensato Cettina Minutoli con delle suggestive coreografie.

A chiudere lo spettacolo, brani su miti e leggende siciliane scritte e interpretate da Cosimo Milone, altro esponente del gruppo dei “Fikissimi”. La conduzione invece è stata affidata a Letizia Lucca. A porgere i saluti iniziali: suor Valeria Marotta, vicaria della direttrice del Don Bosco suor Maria Concetta Ventura, Nazzarena Amedeo presidente ex allieve, Massimo Pulitanò presidente dei “Fikissimi “, Enza Lembo in rappresentanza dell’Ammi, Davide Liotta per l’associazione ARB e Mariangela Giammella, vice presidente Lions Club Messina Ionio.