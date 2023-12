"Superbonus 110%. Tutta la verità": Santillo (M5s) a Messina per un incontro sul tema - Tempostretto

Il deputato presenterà il suo libro con la senatrice Floridia, l’ingegnere Cutugno e Cristina Cannistrà, coordinatrice provinciale dei pentastellati

MESSINA – Qual è la verità sul Superbonus 110%? Questo è il tema che sarà affrontato alle 18 nella segreteria politica del Movimento 5 stelle dal deputato nazionale Agostino Santillo, che presenterà il suo libro dal titolo, appunto, “Superbonus 110%. Tutta la verità”. Con lui ci saranno anche la senatrice messinese Barbara Floridia, l’ingegnere Francesco Cutugno e Cristina Cannistrà, coordinatrice provinciale M5S di Messina. Modererà l’incontro Grazia D’Angelo, già senatrice M5s.

Il volume del coordinatore del comitato per le infrastrutture e la mobilità sostenibile del M5S è dedicato alla misura green più controversa e discussa della storia italiana. Come afferma il deputato Santillo nel suo libro, “il Superbonus è la misura più virtuosa realizzata nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. Un volano economico ed occupazionale che ha reso possibile realizzare lavori edili per tutelare l’ambiente, migliorare il decoro urbano, dare efficienza energetica alle nostre abitazioni e renderle più sicure in caso di eventi sismici”.

E ancora: “Con il Superbonus hanno vinto tutti e per questo è stata la misura più lodata dall’Europa, eppure, paradossalmente, la più osteggiata dal governo Draghi prima e quello Meloni dopo. Si è trattato di un attacco ai cittadini e al loro bene più prezioso il tutto per contrastare politiche economiche espansive, di immissione di liquidità nel circuito economico che ha fatto tremare i polsi al sistema bancario e politico imposto dai signori dell’austerità”.