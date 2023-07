Supereroi acrobatici in pediatria per i bimbi ricoverati nei reparti del Policlinico - Tempostretto

Sono attesi Spiderman, Superman e, con loro, molti altri personaggi famosi dei fumetti e dello schermo che si caleranno dal tetto del padiglione NI per fermarsi alle finestre delle stanze di degenza

MESSINA – Sabato, a partire dalle 10, i bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria dell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” avranno la possibilità di incontrare i loro supereroi preferiti. Una possibilità messa in atto grazie all’iniziativa di solidarietà organizzata in collaborazione con EdiliziAcrobatica®. Sono attesi Spiderman, Superman e, con loro, molti altri personaggi famosi dei fumetti e dello schermo che si caleranno dal tetto del padiglione NI per fermarsi davanti alle finestre delle stanze di degenza. I supereroi acrobatici sono in realtà muratori specializzati che rinunciano volontariamente a un giorno di riposo dal lavoro per presentare un piccolo show con l’obiettivo di regalare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati e anche ai loro familiari.