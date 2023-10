Sviluppo locale, il Gal incontra amministratori e operatori di Roccafiorita e Limina - Tempostretto

Primo appuntamento di un fitto calendario che porterà alla definizione del Pac 2023/2027

ROCCAFIORITA – Nell’ambito della pianificazione della nuova strategia di sviluppo locale per il periodo 2023/2027, il Gal Taormina Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza ha dato il via ad una serie di incontri di animazione e informazione, incentrati sul coinvolgimento e il confronto con i diversi attori del territorio (pubblici e privati) e cittadini, al fine di individuare i fabbisogni, sostenerli nell’individuazione degli ambiti tematici, sulle potenzialità del territorio e nella selezione degli interventi per elaborare una strategia il più possibile condivisa.

Gli incontri di animazione territoriale sono un’occasione di confronto con gli attori locali e portatori di interessi per ottenere un quadro completo dei bisogni e delle aspettative del territorio, sulla base del quale definire la strategia di sviluppo locale nella nuova programmazione PAC 23-27. Il primo incontro di un fitto calendario che porterà il Gal su tutto il territorio, si è svolto venerdì scorso nella Biblioteca Comunale di Roccafiorita alla presenza del sindaco di Roccafiorita Concetto Orlando con la sua Amministrazione, del sindaco di Limina Filippo Ricciardi e di una qualificata platea composta da operatori economici, professionisti e cittadini che hanno offerto spunti molto interessanti sull’argomento. Per il Gal erano presenti il presidente Domenico Ravidà, la responsabile di Piano Carlotta Previti e l’avvocato Roberto Garufi.