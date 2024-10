Svincolo di Giampilieri. De Leo (FI) chiede convocazione Commissione Ars

Mentre lunedì 14 ottobre se ne parlerà in Commissione Ponte al Comune di Messina con altri deputati regionali

“La costruzione dello svincolo autostradale di Giampilieri sulla A18, nel territorio di Messina, rappresenta una priorità per i collegamenti nell’area, e non può essere considerata soltanto come un’opera accessoria del Ponte sullo Stretto”.

Questa la posizione assunta da Alessandro De Leo, deputato regionale di Forza Italia, che ha chiesto la convocazione di una seduta della Commissione territorio e ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana, cui invitare l’assessore regionale alle infrastrutture, il dirigente regionale competente, il sindaco di Messina e i presidenti delle Commissioni dello stesso Comune che si occupano del Ponte e della viabilità.

Il parlamentare azzurro in una nota inviata al presidente della stessa Commissione dell’Assemblea Regionale, sottolinea come gli attuali svincoli sull’autostrada siano distanti, fino a 16 km, per molti Comuni di quell’area, “determinando gravi carenze per la mobilità anche in caso di emergenze e limitando i servizi per residenti e turisti”.

Proprio alle possibili ricadute per l’economia e il turismo fa anche riferimento De Leo, che afferma che “un nuovo svincolo faciliterebbe i collegamenti con il capoluogo, aprendo nuovi sbocchi commerciali e supportando lo sviluppo turistico dell’area. E’ urgente ed indispensabile comprendere quale sia la posizione dell’amministrazione comunale di Messina, perché questo progetto va messo in cantiere al più presto per dare una risposta alle esigenze del territorio e della comunità locale”.

Commissione Ponte

In prosecuzione della seduta del 7 ottobre 2024, durante la quale sono intervenuti i deputati regionali De Luca, De Leo e Leanza, lunedì 14 ottobre 2024, alle ore 13:30, si svolgerà un altro incontro con gli altri deputati regionali Galluzzo, Grasso, De Luca Cateno, Laccoto, Lombardo e Sciotto, per discutere ancora sull’argomento “svincolo di Giampilieri opera essenziale connessa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.”

