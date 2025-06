Svincolo di Giostra, ancora un incidente: La Fauci insiste sulla rotatoria

Per il consigliere è "una priorità" visti i continui problemi che si creano e i rischi per gli automobilisti

MESSINA – Ancora una volta due auto si sono scontrate all’ingresso dello svincolo autostradale di Giostra. A raccontarlo è stato il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci, che più volte negli ultimi mesi ha segnalato il problema e i continui incidenti che si sono verificati. Il rischio per l’incolumità degli automobilisti resta alto e per questo, al netto delle abitudini alla guida rischiose di alcuni cittadini, La Fauci continua a chiedere che venga sistemata una rotatoria.

La Fauci: “Un problema strutturale”

La Fauci ha spiegato: “Oggi l’ennesimo incidente allo svincolo di Giostra, con il traffico completamente bloccato per ore. Ma secondo il Comune di Messina il problema sono solo i comportamenti scorretti degli automobilisti e la segnaletica ripristinata dovrebbe bastare. Evidentemente chi ha risposto alla mia interrogazione non passa mai da qui, altrimenti capirebbe che il problema è strutturale. Non serve ripristinare la segnaletica se il punto è intrinsecamente pericoloso”.

E ancora: “Ho chiesto una rotatoria, ma l’amministrazione non la ritiene una priorità. Intanto gli incidenti continuano, il traffico va in tilt e i cittadini pagano le conseguenze di questa miopia. Quanti altri incidenti dovremo ancora contare prima che si decidano a intervenire seriamente? Dobbiamo, forse, attendere la tragedia? La sicurezza stradale non può essere sacrificata sull’altare di quelle che vengono considerate ‘priorità’. Non si può solo pensare a opere che attirino l’attenzione pubblica, serve lavorare con costanza sui problemi quotidiani e risolverli celermente”.