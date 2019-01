Via Tommaso Cannizzaro, lavori in corso per la potatura degli alberi. FOTO

MESSINA - Proseguono i lavori di potatura sulla via Tommaso Cannizzaro. Troppo a rilento rispetto al cronoprogramma stabilito, secondo il sindaco Cateno De Luca, che stamani si è recato sul posto in sopralluogo.

"Ci hanno ringraziato - dice - perché da oltre 30 anni gli alberi coprivano tutte le facciate degli immobili ed i topi entravamo anche nelle case. Entro due anni i lavori saranno effettuati su tutte le 18 mila piante che si trovano al centro città e nei villaggi. Si tratta di una lavoro di oltre 6 milioni di euro finanziato con la riduzione dei costi inutili che gravavano sul bilancio comunale".

Potatura completata, invece, in piazza XX settembre: "Però non voglio più vedere cartoni sparsi sulle panchine ed il supermercato è invitato a custodire i cartoni per impedirne l’uso improprio. Dobbiamo litigare un’altra volta?" - conclude il sindaco.