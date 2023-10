Talmassons infligge ad Akademia la prima sconfitta, Città di Messina cede al tiebreak - Tempostretto

Akademia non perdeva da marzo, Talmassons si impone solo al tiebreak dopo due ore e mezza di gioco. Messina non ha sfruttato tre set point nel primo set

LIGNANO SABBIADORO – Battaglia furiosa al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro dove Akademia Città di Messina cade per la prima volta in stagione ed è la prima sconfitta dallo scorso 26 marzo. La formazione cara al presidente Costantino comunque aggiunge un punto alla propria classifica avendo perso soltanto al tiebreak questa sera contro Talmassons dopo più di due ore e mezza di partita. Le messinesi devono rammaricarsi per non aver sfruttato tre set point in un primo tiratissimo set che le aveva viste prendere le redini nel finale sul 22-24. Perso il primo Città di Messina ha reagito alla grande, riportandosi prima un set pari e poi trascinando la sfida al tiebrak. Ma nel quinto set, una volta terminati i time out, la squadra di coach Bonafede, che non è mai stata avanti di un break, non è riuscita a opporsi alle locali che dal 9-8 in loro favore hanno infilato un parziale di sei punti a uno per chiudere la partita e conquistare due dei tre punti in palio.

Akademia Città di Messina che inizia la sfida con Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Battista e Joly, centrali Modestino e Martinelli con libero Maggipinto. Risponde coach Barbieri con Eze Blessing al palleggio e Kavalenka opposto, schiacciatrici Hardeman e Populini, centrali Eckl e Cotantini con libero Beatrice Negretti. Già dal primo set coach Bonafede vede qualcosa che non lo convince e toglie Payne dal campo che non rientrerà più sul taraflex e chiuderà a 0 punti. Stesso destino, diversi minuti più tardi, toccherà anche al capitano Martinelli rimpiazzata da una reattiva Mearini.

Tra le file messinesi ottime le prove di Valeria Battista, top scorer delle peloritane con 20 punti, e se Akademia avesse vinto sarebbe stata una seria candidata alla nomina come Mvp del match, e Joly ormai perno fisso del sestetto di Messina con 19 punti a referto. Di contro però non possono essere tralasciati i 31 punti dell’americana Hardeman che hanno trascinato Talmassons, come sono stati importanti anche i 14 di Eckl, di cui la metà ben 7 muri vincenti che hanno influito nelle fasi calde del match.

Talmassons – Akademia Città di Messina 3-2

Primo punto per Messina che grazie all’errore in palleggio di Talmassons e l’ace di Modestino prova la fuga sull’1-4. Reagisce la formazione locale con un contro parziale chiuso da Kavalenka che riporta Talmassons sul 6-6. Sfida che prosegue punto a punto fino al 9-8 primo vantaggio locale con Eckl che ottiene il break sul 10-8 e coach Bonafede ferma il gioco. Al rientro scambio lungo che va ancora in favore delle friulane e Bonafede inserisce Rossetto per Payne. Modestino interrompe il digiuno e Akademia comincia l’inseguimento che si concretizza sul 15 pari con un attacco di Joly, su alzata come meglio poteva di Maggipinto, e poi errore al servizio di Kovalenka. Per due volte ancora Talmassons prova a scappare avanti di due punti e per due volte sul 17-17 e 19-19 le ragazze di coach Bonafede non mollano con Ciancio entrata a dare una mano in seconda linea. Dal 22 pari due punti di Rossetto valgono il 22-24, coach Barbieri ricorre al time out. Al rientro servizio di Battista in rete, poi mani out di Populini a cancellare le due chance. Dal 24 pari Akademia avrà solo un altro set point, sfumato col servizio in salto in rete di Joly, mentre Talmassons trasformerà al quarto set point, grazie all’ace float di Eckl per 29-27.

Nel secondo parziale Rossetto in campo come schiacciatrice e Battista che passa all’opposto al posto di Payne. Si inizia con l’ace di Rossetto a cui segue subito il muro di Joly. Akademia allunga con una grande ricezione di Battista che permette a Galletti di alzare un primo tempo messo a terra da Martinelli per l’1-5. Akademia continua furiosa e quando quando Battista sfonda il muro, score sul 2-7, coach Barbieri chiama time out. Al rientro continua Messina che fissa il nuovo massimo vantaggio sul 3-9 con l’ace di Joly, subito migliorato dal muro di Rossetto che segue. Il doppio muro di Eckl riporta Talmassons sotto di quattro (7-11) ma Rossetto, il tocco di seconda di Galletti e il muro di Modestino rimettono avanti di sette Messina sul 7-14. La formazione ospite mantiene il vantaggio e sul 12-19 coach Barbieri, vedendo che nulla è cambiato, chiama time out. Al rientro però Messina fa +9 con l’attacco di Battista 13-22, ancora un muro di Akademia per il 15-24. Galletti prova a sorprendere la difesa di Talmassons ma il suo palleggio piazzato è fuori, l’attacco out di Bole però consegna il secondo set a Messina subito dopo.

Cambia ancora il sestetto di partenza coach Bonafede, rispetto a quello che ha cominciato il secondo set c’è Mearini al posto di Martinelli. Primo punto per Città di Messina con il primo break che arriva sul 6-4, doppio tocco chiamato a Maggipinto in palleggio e poi la parallela di Populini all’incrocio, così coach Bonafede spende il suo primo time out nel parziale. Al rientro le padrone di casa allungano fino all’8-4, poi Battista interrompe la striscia negativa. Talmassons mantiene un margine rassicurante e trova il nuovo massimo vantaggio +6, 14-8, con l’ace di Populini aiutato dal nastro e poi con il muro di Eckl, la panchina peloritana chiama il secondo time out del parziale. Le friulane prendono il largo, Bonafede dà spazio a Catania che fin qui aveva giocato uno spezzone di partita solo alla prima di campionato, Messina non riesce a reagire e viene doppiata, con Hardeman che firma il +9 sul 18-9. Talmassons che approccia alla fase finale del set trovando un nuovo massimo vantaggio, sul 22-12, di dieci punti. Il mani out di Populini regala 10 set point alle locali sul 24-14, le friulane chiudono immediatamente il parziale grazie all’errore di Catania.

Confermate le stesse sei in campo del terzo set per Messina che inizia subito con due punti il quarto parziale. Reazione di Talmassons che col muro di Costantini passa a condurre per 4-3. Contro sorpasso di Akademia che dopo una lunga fase di equilibrio si ritrova due punti sopra, 6-8, dopo l’errore di Kavalenka. Provano a rientrare le friulane ma Akademia le tiene a distanza e il +3, sul 9-12, di Joly fa scattare in coach Barbieri la richiesta di time out. Al rientro lotta furiosa sul 10-13, scambio lunghissimo e punto di svolta probabilmente del set con Messina che mura per portarsi avanti e allunga fino al 10-16, costringendo Talmassons ad interrompere il gioco nuovamente. Le locali sembrano inizialmente beneficiare dello stop e accorciano di due punti lo svantaggio, ma Battista rimette le sue avanti e Akademia approccia ai 20 punti lasciando le avversarie a 13. In pochi minuti Città di Messina concede qualcosa di troppo e sopra 21-17 coach Bonafede interrompe, avendone la possibilità, il gioco. Alla ripresa ancora un attacco imperioso di Battista ferma la serie negativa delle messinesi, le quali vanno a set point con il mani out di Joly sul 19-24, Akademia che pareggia il conto dei set immediatamente dopo l’errore di Kavalenka.

Tieabreak

Confermato il sestetto di Akademia anche al quinto set, delle sei che avevano cominciato coach Bonafede ha cambiato nel corso della partita Payne con Rossetto e Martinelli con Mearini. Tiebreak che comincia con un punto per Messina, servizio in rete di Populini, ma come negli altri parziali le prime fasi vedono le due squadre equivalersi punto a punto. La prima squadra a prendere un break di vantaggio è Talmassons, invasione di Messina poi Populini di seconda fa il punto che vale il 5-3 e coach Bonafede ferma immediatamente il gioco. Al rientro Akademia ci prova ma non riesce a ricucire il divario e sulla murata subita da Battista si cambia campo sull’8-6 in favore delle locali invece di un 7-7.

Un altro muro di Eckl manda sul 9-6 le friulane e coach Bonafede spende il suo ultimo time out, immediata reazione col primo tempo di Mearini a cui segue la parallela vincente di Joly (9-8) dopo una grande difesa messinese. Il primo tempo di Eckl evita l’aggancio e il successivo muro di Costantino rimettono Talmassons avanti di tre sull’11-8, il tocco di seconda di Eze scava un solco importante sul 12-8 e Messina non ha più time out. Prosegue il mini parziale delle padrone di casa che trovano il quarto punto consecutivo con Hardman, Joly interrompe la serie ma il punteggio ora è 13-9. L’errore di Rossetto manda Talmassons a match point che chiude subito con il muro di Costantini per 15-9.

Tabellino

Risultato finale: 29-27, 16-25, 25-14, 19-25, 15-9.

Durata: 37’, 26′, 25′, 28′, 14′.

Talmassons: Bagnoli 0, Hardeman 31, Populini 13, Grazia ne, Monaco 0, Piomboni 2, Bole 2, Eze Blessing 4, Kavalenka 6, Gulich ne, Negretti 0, Eckl 14, Costantini 9.

Allenatore: Leonardo Barbieri. Assistente: Fabio Parazzoli.

Akademia Città di Messina: Battista 20, Martinelli 2, Catania 0, Ciancio 0, Modestino 11, Felappi ne, Mearini 5, Payne 0, Joly 19, Rossetto 9, Maggipinto 0, Galletti 2, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Arbitri: Giuseppina Stellato e Claudia Angelucci.

