Annalisa raddoppia a Messina: aggiunta una nuova data al PalaRescifina

mercoledì 11 Febbraio 2026 - 18:13

Le prevendite dei biglietti apriranno domani

Messina si prepara ad accogliere un doppio grande evento musicale: Annalisa raddoppia la sua presenza al PalaRescifina con una seconda data del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”, in programma il 13 maggio 2026, che si aggiunge al concerto già previsto per il 12 maggio 2026. L’annuncio, conferma il forte entusiasmo registrato attorno alla prima data e consolida il ruolo di Messina tra le tappe principali dei tour nazionali degli artisti più amati dal pubblico.

Il doppio concerto rappresenta un risultato significativo per il territorio, capace di attrarre spettatori anche da fuori provincia e di generare importanti ricadute per l’indotto turistico e commerciale cittadino.

Il PalaRescifina si conferma così spazio di riferimento per eventi musicali di grande richiamo, rafforzando il posizionamento di Messina nel panorama culturale e musicale del Sud Italia. Le due date dello show sono organizzate da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

“Il raddoppio della data di Annalisa a Messina è un segnale chiaro della capacità attrattiva che la Città dello Stretto sta consolidando nel circuito dei grandi eventi musicali. La straordinaria risposta del pubblico alla data del 12 maggio ha reso possibile l’annuncio di un secondo appuntamento il 13 maggio. Continuiamo a lavorare con determinazione per portare in città eventi di rilievo nazionale, valorizzando le nostre strutture e offrendo occasioni di aggregazione e crescita per l’intero territorio. Il doppio concerto sarà un momento di festa e partecipazione che conferma Messina come palcoscenico sempre più centrale”, dichiarano congiuntamente il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.  

Le prevendite dei biglietti per il nuovo concerto a Messina apriranno domani, giovedì 12 febbraio dalle ore 11.00 su Ticketone e sui circuiti tradizionali.

