Sul posto 118 e Polizia Municipale

Incidente con tamponamento a catena, in tarda mattinata, nella galleria San Jachiddu, che collega i viali Giostra e Annunziata. Sul posto i sanitari del 118, per valutare le condizioni di alcuni feriti, e la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico, che è rimasto bloccato a lungo.