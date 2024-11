Tangenziale di Messina. Dall’11 al 14 novembre chiude per tre notti lo svincolo di Boccetta

Giovedì, invece, chiuderà l'uscita di Villafranca

MESSINA – Il Cas, con l’ordinanza 149 del 7 novembre, ha disposto la chiusura dello svincolo di Boccetta, in uscita, dalle ore 21 di lunedì 11 novembre alle ore 6 di martedì 12 e dalle 21 di martedì 12 novembre e fino alle 6 di mercoledì 13. Lo svincolo, inoltre, chiuderà sia in entrata sia in uscita il giorno dopo, dalle 21 di mercoledì 13 e fino alle sei di giovedì 14 novembre. Disposta, inoltre, la chiusura dello svincolo di Villafranca Tirrena, in uscita, dalle 9 alle 18 di giovedì 14 novembre.

Inoltre sarà istituito il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato. Il provvedimento è stato disposto per consentire lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino dello strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate e interventi ove occorrenti, dalla barriera di Messina Sud fino allo svincolo di Milazzo e relativi svincoli e pertinenze, in entrambe le direzioni Autostrada A/20 Messina – Palermo.

Da martedì 12 a giovedì 14 novembre, dalle 9 alle 18, invece, chiuso il tratto fra Santo Stefano Camastra e Sant’Agata Militello, in direzione Messina, per ispezioni sui viadotti.