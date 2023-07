Tangenziale di Messina. Dalle 10 di martedì apre bypass Boccetta e chiude uscita di Giostra FOTO - Tempostretto

Ecco come funzionerà la nuova viabilità autostradale

Scatterà dalle 10 di domani, martedì 25 luglio, la nuova viabilità in tangenziale di Messina, in direzione centro città. Come già annunciato, per chi viene dalla barriera di Messina Nord Villafranca, chiuderà l’uscita di Giostra, mentre sarà possibile uscire a Boccetta senza uscire dalla tangenziale, tramite bypass Baglio e secondo bypass verso l’uscita di Boccetta.

Per chi entra dallo svincolo di Giostra in direzione centro città resta l’uscita obbligatoria a Boccetta e, per continuare in tangenziale, si dovrà fare inversione a U e poi imboccare la direzione Catania. Chi arriva da Messina Nord Villafranca e deve uscire a Giostra, invece, dovrà uscire a Boccetta e, anche in questo caso, fare inversione a U, ovviamente in direzione Palermo.