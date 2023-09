Tamponamento a catena

Tamponamento a catena in tangenziale di Messina all’uscita della galleria Telegrafo, in direzione Boccetta. Alcuni feriti lievi ma si sono create lunghe code che hanno comportato rallentamenti.

Da Villafranca, al momento, per raggiungere Boccetta via autostrada s’impiega circa un’ora ed è consigliato in alternativa percorrere la strada statale 113 da Gesso e i colli Sarrizzo.