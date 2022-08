Tao Arte, Pd contro la nomina del direttore artistico: "La Regione provveda alla revoca" - Tempostretto

Per il segretario Nino Bartolotta l'incarico è stato assegnato "ad un mese dalle elezioni regionali, a fronte del silenzio assordante per tutte le altre problematiche del territorio"

MESSINA – “La Regione nomina il direttore artistico della Fondazione Tao Arte, in vigenza della norma blocca nomine nei 180 giorni antecedente il voto, e senza condividere, come invece avrebbe dovuto per correttezza istituzionale, tale decisione con il Sindaco di Taormina”. Il segretario provinciale del Pd, Nino Bartolotta, è intervenuto con una nota sulla vicenda relativa alla nomina di Beatrice Venezi a direttore artistico di Tao Arte. Nomina duramente contestata nella modalità in cui è avvenuta dal sindaco di Taormina, Mario Bolognari, dagli esponenti di Sicilia Vera e dal leader Cateno De Luca.

“Lungi da me entrare in merito alla scelta – spiega Bartolotta – ma una domanda nasce spontanea: come mai dalla Regione tanto interesse per Taormina e tanta urgenza a fare questa nomina, peraltro a un mese dalle elezioni regionali, a fronte del silenzio assordante per tutte le altre problematiche del territorio; prima tra tutte la nota carenza di organico all’ospedale di Taormina, unico presidio ospedaliero e salvavita di un popolato e turistico comprensorio tra Messina e Catania? Il Partito Democratico, in tutte le sue componenti, sta con il Sindaco Mario Bolognari e con i taorminesi. La Regione provveda alla revoca in autotutela del provvedimento”.