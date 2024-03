Taormina. Addio a Francesca Gullotta, consigliera e docente, combattente per la giustizia sociale

Ha insegnato filosofia e valori a generazioni di studenti, ha dato voce agli ultimi in politica. La comunità di Taormina piange "una donna esemplare".

TAORMINA – Lutto e costernazione a Taormina per la morte della professoressa Francesca Gullotta, consigliera comunale ed ex assessora nella città turistica. Ha insegnato filosofia al liceo classico di Santa Teresa di Riva per molti anni, fino a pochi giorni fa, prima del suo ricovero all’Ospedale di Taormina. Si trovava lì nel tentativo di superare una crisi che le è stata fatale. A Taormina è stata eletta consigliere comunale più volte e ha ricoperto il ruolo di assessore alla cultura e ai servizi sociali, dimostrando grande impegno e competenza.

Nel 2013 era stata anche candidata a sindaco della città, ottenendo un notevole consenso. Ancora in carica come consigliere di minoranza, era stata eletta nella lista “Noi, Taormina”. “Nella sua vita politica – ricorda l’ex sindaco, Mario Bolognari – ha profuso passione, competenza e tanta, tanta umanità. Ha avuto modo di entrare in contatto con tantissime persone in difficoltà – aggiunge – ed ha sempre cercato di dare loro quel conforto necessario per farle sentire parte di una comunità.

Per tutti noi è stata un punto di riferimento, sempre salda nelle sue idee e pronta a difendere i valori della democrazia, della libertà e della solidarietà”. Sempre schiva e discreta, “non ha mai voluto disturbare nessuno e, persino in questi giorni di sofferenza, ha cercato di rimanere ottimista e il più possibile autonoma. Al fratello Giuseppe e ai parenti tutti, la comunità di “Noi, Taormina” esprime in questo momento sentite condoglianze e ringrazia Francesca per quello che ha fatto per Taormina, ma soprattutto per ciò che era: una donna, un’amica e una combattente per la giustizia sociale”.