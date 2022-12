Taormina. Auto in sosta contromano intestata a un defunto, 1200 euro di verbale - Tempostretto

Un giovane è stato multato dalla Polizia metropolitana: il mezzo era d'intralcio, senza assicurazione e senza revisione

TAORMINA – Sosta contromano con grave intralcio, senza assicurazione, senza revisione e con auto intestata a un defunto nel 2017. La Polizia metropolitana di Messina, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, è intervenuta nella sera del 7 dicembre, a Taormina, in sostegno alla polizia locale, per un veicolo in sosta che creava grave intralcio ai mezzi pubblici e per di più contromano.

Dopo un breve accertamento l’auto risultava priva di assicurazione e revisione, oltre che intestata a una donna deceduta nel 2017. Al responsabile, un giovane, una volta giunto nel luogo dove sostava l’auto, venivano comminati 1200 euro di verbale, decurtati 5 punti dalla patente e sequestrata l’autovettura.

