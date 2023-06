Taormina. Controlli e sanzioni della Polizia locale, linea dura di De Luca. Corso chiuso dalle 8 - Tempostretto

Pronta l'ordinanza per mettere la parola fine al "caos che si protrae sino alle 10, 30". L'Amministrazione pensa all'applicazione delle ganasce per i trasgressori che non pagano le multe. "Stiamo preparando il regolamento per il Consiglio"

TAORMINA – Il neo sindaco di Taormina non perde tempo. Varo della nuova Giunta nel giorno della Festa della Repubblica e primi provvedimenti che a pochi giorni dal suo insediamento hanno infiammato il dibattito tra i taorminesi. Cateno De Luca parte dalla violazione al codice della strada. Ieri è stata una giornata di sanzioni in virtù dei serrati controlli predisposti dal comandante della Polizia locale, Daniele Lo Presti. Da via Pirandello, a via Kitson per finire alla Circonvallazione. Passando da via Roma… Alla fine sono state contate 65 sanzioni per divieto di sosta, mezzi senza assicurazione o revisione e a detentori di pass invalidi e residenti farlocchi. Giusto per fare degli esempi. E questo è solo l’inizio. “Vi avverto – è il monito del sindaco ai taorminesi – che le regole si devono rispettare e le multe vanno pagate. Stiamo preparando per il Consiglio comunale il regolamento che introduce l’applicazione delle ganasce per i trasgressori che non pagano le multe per violazione del codice stradale. Il comandante della Polizia locale Daniele Lo Presti mi ha inviato il report delle attività svolte. Con due soli agenti sono state eseguite molte per oltre 2mila euro. Forza e coraggio, faremo arrivare i rinforzi molto presto perché dobbiamo iniziare anche con i blitz per i trasgressori delle norme ambientali e per i detentori di pass invalidi e residenti farlocchi”. De Luca è al lavoro anche per regolamentare le operazioni di carico e scarico sul corso Umberto. “Basta caos fino alle 10,30 nel salotto buono della città – chiosa il sindaco – è pronta l’ordinanza che imporrà a tutti di regolarsi entro le 8”. Finora il termine era fissato alle 9 con una tolleranza di 30 minuti. Ma si andava anche oltre.