Taormina, costituite due partecipate: Patrimonio e Social city. Asm: trasformazione o liquidazione

Confermato l’impegno per il Taobuk Festival: spazi comunali per la XIV° edizione senza alcun onere finanziario

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – La Giunta comunale di Taormina ha approvato la costituzione di due nuove società per azioni: Patrimonio Taormina Spa e Taormina Social city Spa. L’obiettivo è di creare nuove opportunità e migliorare l’efficienza dei servizi. Asm, l’azienda speciale del Comune, potrebbe trasformarsi in Spa o essere liquidata per far posto a una nuova società. Nel corso della stessa seduta, l’Amministrazione comunale ha ribadito il suo sostegno al Taobuk Festival, evento di rilievo internazionale, concedendo spazi comunali per la XIV° edizione senza alcun onere finanziario. Questo impegno testimonia la volontà dell’amministrazione di promuovere la cultura e l’arte nel territorio.

Sono stati, inoltre, introdotti nuovi criteri per l’assegnazione della gestione del Teatro Greco a un operatore esterno, al fine di garantire maggiore trasparenza e qualità del servizio offerto al pubblico. Questa decisione mira a valorizzare al massimo uno dei gioielli culturali della città. L’esecutivo ha anche avviato la procedura per la risoluzione della convenzione con il Comune di Zafferana Etnea per l’utilizzo congiunto dell’agente Alessandro Munnia. “L’ente – evidenzia il sindaco, Cateno De Luca – alla luce delle note vicende che hanno riguardato la polizia locale, ha deliberato il recesso unilaterale dalla convenzione ponendo fine, con decorrenza 1 aprile 2024, all’utilizzazione congiunta dell’unità di personale

La Giunta, infine, ha richiesto agli uffici una relazione dettagliata sugli eventi del Carnevale 2024, con particolare attenzione al sequestro di alcuni carri e alle sanzioni applicate dalla Polizia locale. L’obiettivo è trarre insegnamento dagli errori del passato per migliorare l’organizzazione futura dell’evento, assicurando divertimento e sicurezza per tutti i partecipanti.