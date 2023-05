Taormina. D'Aveni presenta la lista: "Una squadra dinamica, giovane e carica di entusiasmo" - Tempostretto

"Orgoglio Taormina" punta su una città turistica ma che sia anche "di chi la vive da residente"

TAORMINA – Dopo Cateno De Luca e Mario Bolognari, anche Antonio D’Aveni ha presentato la lista che lo supporterà nella corsa a sindaco di Taormina. La compagine si chiama “Orgoglio Taormina” ed è formata da: Enza Maria Barbagallo detta Cinzia, Tamako Chemi detta Sakiko, Giuseppe D’Agata, Leonardo D’Angelo detto Leo, Davide Ferrara, Antonia Clementina Giulia Garipoli detta Antonella, Rosa Giordanella detta Rosetta, Giovanni Leonardi detto Carmelo, Anna Francesca Lo Gerfo detta Anna, Giancarlo Macrì, Marco Noé, Vincenzo Panté detto Enzo, Giovanni Pantorno detto Gianni detto Johnny, Giuseppa Raneri detta Pina, Stefano Sciacca e Carmelo Sofia. Assessori designati sono Antonella Garipoli, Alessandro Cardente e Francesco Chinnici.

“Esprimo grande soddisfazione per i rappresentanti in lista di Orgoglio Taormina – ha spiegato Antonio D’Aveni – è nata da una scelta fatta sul territorio attraverso competenza, passione e qualità. Una squadra dinamica, giovane e carica di entusiasmo. Unita dalla visione di città che abbiamo messo in campo per una nuova Taormina che sia città di turismo ma anche e soprattutto città di chi la vive da residente. Con servizi all’avanguardia e prospettive internazionali. La mia giunta – ha proseguito D’Aveni – ha un profilo di competenza e di esperienza: Antonella Garipoli, grande professionalità e rappresenta a pieno la città di Taormina; Alessandro Cardente, già presidente a Roma nell’amministrazione Veltroni e Responsabile dell’Ente Nazionale di Microcredito in Sicilia; Francesco Chinnici ricopre il ruolo di consulenza per l’arte e la cultura per il Presidente del governo cinese. Inoltre è organizzatore di eventi d’arte in tutto il mondo… possiamo dire quindi, di essere pronti!”.

