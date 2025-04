Taormina. Docce, passerelle e cestini: spiagge già pronte per la stagione balneare

L'obiettivo dell'Amministrazione era quello di sistemare l'arenile per la festività dell'1 maggio

TAORMINA – Docce pubbliche, passerelle per agevolare l’accesso e cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. Le spiagge taorminesi sono pronte per l’avvio ufficiale della stagione balneare, fissato per il 1° maggio. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale era quello di farsi trovare pronti, per poter così offrire da subito ai bagnanti spiagge pulite e attrezzate.

“Una spiaggia pulita – ha sottolineato l’assessore Jonathan Sferra – trasmette un’immagine positiva del territorio. I turisti, infatti, scelgono sempre più spesso le loro destinazioni in base alla qualità dell’ambiente e alla cura degli spazi pubblici. Sabbia libera da rifiuti, mare limpido e servizi ben mantenuti contribuiscono a creare un’esperienza piacevole, favorendo il ritorno dei visitatori ed il passaparola positivo”.

“Prendersi cura della pulizia delle spiagge è un dovere civico – ha concluso l’assessore – e una strategia vincente per affrontare con successo la stagione turistica, combinando tutela ambientale, attrattività e sviluppo sostenibile”.