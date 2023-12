Taormina. Domenica la seconda edizione del premio intitolato a Franz Buda - Tempostretto

Riconoscimenti per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali

TAORMINA – Grandi preparativi per la seconda edizione del premio “Franz Buda – per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni materiali ed immateriali”. Il riconoscimento, la cui cerimonia è in programma domenica 17 dicembre, alle ore 17, 30, presso il Baglio dei Principi di Spatafora, a Trappitello (Taormina), è ideato e organizzato dall’Archeoclub d’Italia sede di Giardini Naxos-Taormina-Valle Alcantara, in sinergia con la famiglia Buda di cui fanno parte il figlio Italo, che ha raccolto con successo le redini professionali del padre e le figlie Rosanna e Stefania assieme alla moglie dello scomparso, Pina Principato, in collaborazione a tanti altri partner del territorio.

I premiati

Saranno insigniti del premio: Pierfranco Bruni (presidente del centro studi e ricerche “Francesco Grisi”), “Feste classiche di Siracusa” (sarà presente, Fabio Granata assessore alla Cultura città di Siracusa, proponente del riconoscimento dell’evento, quale patrimonio immateriale dell’Unesco) e Nino Buda (storico personaggio giardinese, promotore a livello internazionale del gruppo folk Naxos). “Il premio – spiega l’assessore alla cultura di Giardini Naxos, Fulvia Toscano – è un riconoscimento a quanti si spendono in valorizzazione e promozione dei patrimoni materiali e immateriali, nella tutela della memoria che vive nei luoghi, nei gesti, nelle tradizioni e che garantisce una doverosa consegna di ciò che abbiamo ereditato a quanti verranno dopo di noi”. Alla cerimonia saranno presenti: Giorgio Stracuzzi (sindaco di Giardini Naxos), Gabriella Tigano (direttrice del Parco Archeologico di Naxos-Taormina), Tamako Chemi (presidente di Archeoclub Naxos Taormina valle Alcantara), Stefania Pennacchio (artista). La serata sarà impreziosita dall’ intervento musicale dalla chitarra di Giuseppe Braccio (momento a cura del Conservatorio statale Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ), in collaborazione con Accademia pianistica Italiana di Taormina). Coordinerà l’evento il giornalista Mauro Romano.