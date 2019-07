Taormina. Caos parcheggi, ricavata un'area temporanea e d'emergenza a Piano porto - Tempostretto

Rimarrà aperta dal 21 luglio a fine agosto per accogliere quanti assisteranno agli spettacoli al Teatro Antico. Si paga 5 euro dalle 17 alle 2

TAORMINA – Da domani, domenica 21 luglio, a Taormina sarà disponibile una nuova area adibita a parcheggio in località Piano porto. Si tratta di un’area attrezzata in via temporanea e di emergenza fino alla fine del mese di agosto, al fine di accogliere soprattutto coloro che intendono recarsi al Teatro Antico in occasione degli spettacoli serali. Il costo del biglietto è di 5 euro e potrà essere prepagato all’ingresso a partire dalle 17 di ogni giorno.

L’area è stata allestita con illuminazione, assicurazione, pulizia e bus navetta dall’Azienda servizi municipali (Asm) del Comune di Taormina, dando così risposta al problema della sicurezza in città sollevato dagli organi di polizia. Si tratta di una soluzione emergenziale che assicura la custodia dalle ore 17 alle 2. Nel resto della giornata il parcheggio sarà disponibile, ma incustodito, senza alcun pagamento.

Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, ha invitato i visitatori che raggiungeranno la città in auto a utilizzare questa area, che si trova nella parte nord, quindi facilmente raggiungibile dal raccordo autostradale, al fine di evitare intasamenti e parcheggio selvaggio all’interno del centro abitato.

Il primo cittadino si è “scusato anticipatamente per ogni inconveniente che potrà verificarsi nei primi giorni” ma “confida nella collaborazione degli utenti per superarli e rendere così un ulteriore servizio a coloro che desiderano raggiungere la città in sicurezza e tranquillità”.

Bolognari ha ringraziato il comandante della Polizia municipale, Agostino Pappalardo “per l’impegno profuso nella realizzazione di questa importante struttura di accoglienza, e tutti i collaboratori dell’Asm che hanno lavorato per settimane su questo progetto dell’Amministrazione”.