Taormina, gestione comunale del parcheggio Porta Pasquale: in 8 mesi oltre 54mila veicoli - Tempostretto

Il picco nel mese di agosto

TAORMINA – Il responsabile dell’area servizi di Taormina, ha trasmesso il rendiconto della gestione diretta da parte del Comune del parcheggio denominato Porta Pasquale. Dall’ 1 gennaio al 30 settembre 2022 sono stati ricoverati 54.309 veicoli, con un picco di 8.713 nel mese di agosto. L’incasso è stato per tutto il periodo di 306mila e 103 euro. È ipotizzabile che fino al 31 dicembre si possa superare la soglia dei 350 mila euro. “Una buona notizia per i cittadini – ha commentato il sindaco, Mario Bolognari – che non vedranno aumentare i servizi a domanda individuale, per esempio dalla mensa scolastica all’asilo nido. Ringrazio i dipendenti che consentono di gestire direttamente, senza grandi spese, questo parcheggio così importante per raggiungere il centro storico”.