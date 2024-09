Taormina. Il corpo trovato senza vita è di un avvocato catanese

Indagini in corso per fare chiarezza

È di un avvocato catanese 42enne, Domenico Di Mauro, il corpo trovato senza vita ieri a Taormina.

Gesto estremo o tragico incidente? Saranno le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Taormina a fare chiarezza. Il cadavere si trovava a pochi metri dalla via Mario e Nicolò Garipoli, in uno slargo in cui è ubicata la grotta con la statua della Madonna di Lourdes.

Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe essere precipitato dal costone: la sua auto, infatti, sarebbe stata individuata lungo la strada sovrastante, nelle immediate vicinanze della galleria Lumbi. I militari dell’Arma, che hanno subito avviato le indagini, starebbero visionando le videocamere presenti nella zona. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa mentre sulla salma potrebbe essere disposta l’autopsia.