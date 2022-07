Taormina in miniatura: la mostra di Gino Castorina - Tempostretto

Mostrare in miniatura Piazza IX Aprile: il 22 luglio s'inaugura l'opera, alle 19, nell'ex chiesa del Carmine

TAORMINA – Mostrare in miniatura Piazza IX Aprile, cuore pulsante di Taormina. Il 22 luglio s’inaugura, alle 19, nell’ex chiesa del Carmine una mostra di Gino Castorina.

Castorina, artista ecclettico, suona il pianoforte da piccolo, dipinge, compone, ottenendo molti apprezzamenti in Italia e all’estero, negli ultimi dieci anni ha inseguito un sogno, quello di realizzare Taormina in miniatura. La complessa realizzazione dell’opera è stata preceduta da una gran mole di misurazioni sul campo, nonché progetti, calcoli e studio dei materiali da utilizzare per riprodurre financo il più infinitesimale dettaglio, alla costante ricerca delle migliori soluzioni per non discostarsi minimamente dal modello originale.

Oltre 200 figure ispirate a personaggi del luogo

Per rendere l’opera più veritiera e dunque “viva”, Gino Castorina ha anche realizzato oltre 200 figure ispirate in gran parte a personaggi del luogo, che contribuiscono a ricreare un’atmosfera simile a quella che si respira nella quotidianità. Sottolinea Castorina: “Mettiamoci nei panni del turista: siamo appena giunti in un posto bellissimo ma ancora non ne conosciamo a fondo tutte le peculiarità, vederne il centro storico riprodotto in tutti i suoi dettagli può trattarsi di un’accattivante anteprima. Potrebbe trattarsi anche d’una sorta di “ripasso” di tutto quanto già visto ed apprezzato, magari da concedersi appena prima di lasciare la nostra città”.

Il progetto di un museo delle miniature

Gino Castorina aveva già realizzato una miniatura incastonata dentro uno scrigno di legno che raffigura la Natività ambientata nel teatro greco-romano di Taormina, con l’Etna in eruzione e la baia di Giardini-Naxos sullo sfondo e una seconda miniatura che riproduce un caratteristico vicolo del centro storico di Taormina racchiusa in una teca di vetro.

Gino Castorina con una miniatura della Torre dell’Orologio

L’interesse suscitato da questi primi lavori gli ha consentito di partecipare ad una puntata della trasmissione “Buona Domenica”. In quella circostanza, Gino Castorina aveva anche auspicato l’avvio di un progetto riguardante la realizzazione di un museo delle miniature, visto che Taormina abbonda di scorci mozzafiato, piazze panoramiche ed angoli incantevoli da cui prendere spunto per realizzare un’infinita serie di opere a tema.