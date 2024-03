Taormina, incendio di sterpaglie vicino il parcheggio “Porta Catania”. Fumo e disagi

L'intervento dei Vigili del Fuoco si è protratto per oltre un'ora, prima di spegnere completamente le fiamme e garantire la sicurezza della zona

TAORMINA – Incendio di sterpaglie nella tarda mattinata di oggi nelle adiacenze del parcheggio Porta Catania a Taormina. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni sono intervenuti intorno a mezzogiorno per domare le fiamme prima che si potessero estendere ulteriormente. Non si sono registrati danni alla struttura del parcheggio o alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Tuttavia, l’incendio ha provocato del fumo che si è diffuso nell’area circostante, causando disagi per i passanti e gli automobilisti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è protratto per oltre un’ora, prima di spegnere completamente le fiamme e garantire la sicurezza della zona. Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora note e sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità.