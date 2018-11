Incidente sulla A18, donna incastrata in auto: intervengono i vigili del fuoco

TAORMINA. Una donna è rimasta ferita dopo essere rimasta incastrata sulla propria auto in seguito ad un incidente verificatosi questa mattina sull’autostrada, in direzione Catania. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava (era seduta sul sedile posteriore), una Opel Insigna station wagon, è stata travolta dalla motrice di un tir che si stava immettendo sulla carreggiata.

Il sinistro è avvenuto al Km42. I soccorsi sono stati immediati. Per disincastrare la donna si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul luogo è giunta anche un’ambulanza del 118. Le condizioni della passeggera non destano preoccupazione ma per più approfonditi accertamenti è stata trasportata all’ospedale S. Vincenzo di Taormina. Inevitabili rallentamenti si sono registrati sulla A-18 in direzione Catania. Il traffico è stato disciplinato dagli uomini della polizia stradale.