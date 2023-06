Taormina, la funivia riparte dopo revisione e polemiche. De Luca: "Chiusura protratta all'1,30" - Tempostretto

L'impianto era chiuso da febbraio per i controlli trentennali. Il sindaco il primo a salire

TAORMINA – E’ ripartita questa mattina la funivia che collega Mazzarò a Taormina centro. Alle 8 meno pochi minuti la prima corsa dopo la manutenzione straordinaria trentennale che ha lasciato l’impianto chiuso per diversi mesi, esattamente da febbraio. Ieri era giunto il via libera dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, ultimo atto prima della ripartenza. Il collaudo era stato eseguito il 26 e 27 maggio scorsi con le prove di salvataggio. Ad inaugurare la riapertura, questa mattina, c’era il neo sindaco, Cateno De Luca, accompagnato dal segretario generale del Comune Giuseppe Bartorilla, dal vice Giuseppe Sterrantino e da diversi assessori. Si chiude così il capitolo delle polemiche per i ritardi. Il sindaco De Luca, che ha fatto un “giro” completo di andata e ritorno partendo dalla zona a mare della città, ha annunciato durante il percorso che l’orario di apertura sarà allungato di mezz’ora, quindi la funivia aprirà alle 8 del mattino per chiudere all’1, 30 di notte, in modo da poter essere utilizzata anche al termine degli spettacoli e delle varie manifestazioni. Un annuncio in diretta con immediato parere del segretario generale e il benestare degli assessori che si trovavano nella stessa cabina del primo cittadino. De Luca ha assicurato che il provvedimento sarà adottato ufficialmente in giornata. Intanto le 8 cabine (quattro in salita e quattro in discesa) si sono finalmente rimesse in moto.