Taormina, la gestione dei rifiuti da oggi all’Asm: assunti 41 lavoratori. De Luca: “Inizia nuova era”

Il sindaco: "Basta privati, servizi essenziali tornano pubblici

TAORMINA – Nuovo corso per la gestione dei rifiuti e la pulizia urbana a Taormina. L’Azienda servizi municipalizzati (Asm) assume ufficialmente il pieno controllo dei servizi di raccolta, smaltimento, pulizia strade e lavaggio stradale, come disposto dall’ordinanza sindacale numero dodici dell’anno in corso.

La decisione

La decisione arriva dopo la risoluzione del contratto con Tekra, la società precedentemente incaricata. Il passaggio di consegne è stato completato nelle giornate di venerdì e sabato con l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 41 nuovi lavoratori da parte di Asm. Tra questi, alcuni provengono dalla stessa Tekra, mentre altri sono stati selezionati tramite l’articolo 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

Il direttore generale del Comune Giuseppe Bartorilla ha illustrato gli aspetti tecnico-amministrativi del passaggio di consegne, mentre il presidente del Cda di Asm Giuseppe Campagna ha delineato gli obiettivi e le strategie aziendali per la gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti a Taormina. Il sindaco Cateno De Luca ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo, definendolo “un momento storico per la città”. Ha sottolineato l’importanza di un servizio di igiene ambientale efficiente e puntuale per l’immagine e la vivibilità di Taormina, soprattutto in vista della stagione turistica estiva. De Luca ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nella gestione diretta dei servizi pubblici essenziali.

L’obiettivo

“Con l’affidamento ad Asm di questo servizio fondamentale,” ha dichiarato De Luca, “apriamo una nuova era per la gestione dei rifiuti a Taormina. L’obiettivo è quello di garantire un servizio impeccabile, efficiente e rispettoso dell’ambiente, tutelando la salute dei cittadini e valorizzando il decoro urbano. Non possiamo più accettare che servizi essenziali come questo siano gestiti da aziende private che antepongono i propri interessi al bene comune. Grazie all’impegno di Asm e dei suoi nuovi dipendenti, sono fiducioso che Taormina potrà finalmente risplendere come merita.”