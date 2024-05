Taormina. Lavori per migliorare la fruibilità del Terminal bus di via Pirandello

Oltre ad una nuova segnaletica, in programma il recupero dell'area sovrastante il terminal

TAORMINA – Prosegue il programma di interventi straordinari di manutenzione dei parcheggi e delle aree di sosta gestiti dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina. Dopo il parcheggio Lumbi ed il parcheggio di Porta Catania, sono stati effettuati interventi di miglioramento anche nell’area di sosta denominata Terminal bus di via Pirandello.

In particolare sono stati eseguiti lavori di ridisegnazione della segnaletica orizzontale a cui seguirà l’installazione della segnaletica verticale. Sono state realizzate le strisce di colore giallo per delimitare i parcheggi dei bus per consentire il carico e scarico dei passeggeri in sicurezza e realizzati, nella parte laterale dello slargo, appositi stalli per i taxi al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione dell’area.

Oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale, è stata sistemata una zona sovrastante il piazzale del Terminal, in cui sono stati creati nuovi posti auto riservati esclusivamente ai residenti. Sono in corso di svolgimento, inoltre, i lavori di ristrutturazione della zona dove si trovavano ubicati i vecchi bagni, al cui posto saranno realizzati degli uffici che ospiteranno un punto informativo e dei servizi igienici di ultimissima generazione.