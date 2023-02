Taormina. meeting sul sistema pensionistico italiano - Tempostretto

.

TAORMINA – Grande partecipazione di pubblico in un locale della frazione taorminese di Trappitello in occasione del “Meeting sul sistema pensionistico italiano”. È stata questa l’occasione per venire a conoscenza delle novità di un settore che interessa da vicino molti lavoratori in procinto di andare a godere del meritato riposo. Il convegno ha visto come mediatore, Piero Riccardo (presidente associazione territoriale Unsic). L’appuntamento molto atteso dagli operatori del comparto ed oltre ha visto come relatori: Luigi Rosa Teio (direttore dell’Ente nazionale di assistenza sociale ai cittadini); Walter Recinella (operatore patronato nazionale) ed Aldo di Blasi (medico Unsic della medicina del lavoro). A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Taormina, Mario Bolognari che ha seguito il convegno, e Peppino Russo, presidente dell’associazione Actat, tra i promotori della seguita iniziativa che punta a rendere chiare norme ed indirizzi di un campo a cui si guarda con particolare attenzione.