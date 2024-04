Taormina, nasce “ItaliaForum”: un’associazione nazionale contro le violenze di genere e per la solidarietà

Tra i progetti, "Il Percorso della Bellezza" e la "Giornata della Solidarietà"

TAORMINA – È stata presentata ieri, in una gremitissima aula consiliare del Comune di Taormina, la nuova Associazione Nazionale “ItaliaForum”. Nata da “TraOrminaForum”, l’associazione si pone come obiettivo la lotta contro le violenze di genere e la promozione della solidarietà. ItaliaForum non si limiterà al territorio taorminese, ma punta a radicarsi a livello nazionale, con sedi già operative a Roma (“RomaForum”) e in procinto di apertura a Milano (“MilanoForum”). Ad Ischia è nata invece “IschiaForum”, che si unirà presto alla rete.

“È un ritorno per noi – ha commentato il neo presidente Alessandro Cardente, esperto contro le violenze di genere e la violenza giovanile presso l’Osservatorio Scientifico Nazionale di Forza Italia – siamo nati come comitato nel 2014, quasi per gioco, ma con passione e una visione chiara”.

Le prime iniziative: dalla sensibilizzazione al turismo. Tra le prime iniziative in programma, spicca la riproposizione della manifestazione “Io sto con le donne – gli uomini scendono in piazza” contro il femminicidio, che avrà come palcoscenico Taormina in coincidenza con un evento mediatico a Roma. Coinvolte in quasi tutti i progetti saranno le scuole del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ai temi della solidarietà e dell’inclusione.

Un premio per i cittadini meritevoli. Oltre alla sensibilizzazione, ItaliaForum vuole valorizzare il territorio attraverso un premio che verrà creato tramite i lavori realizzati in classe e che ogni anno verrà assegnato ai cittadini più meritevoli (studenti, imprenditori, sportivi,).

Il “Percorso della Bellezza”: un’offerta turistica destagionalizzata. In collaborazione con gli albergatori locali, l’associazione propone un pacchetto turistico destagionalizzato chiamato “Il Percorso Della Bellezza”. Un’esperienza sensoriale che porterà i visitatori a soggiornare, pranzare e godere di colazioni e aperitivi negli alberghi e nelle ville storiche più affascinanti di Taormina, immersi nella storia e nell’arte della città.

Collaborazioni importanti e progetti futuri. ItaliaForum ha già avviato collaborazioni importanti con l’Aias di Taormina, che si occupa dell’assistenza ai disabili, e con il Comune per l’organizzazione del Carnevale di Trappitello. Tra i progetti futuri, figura la “Giornata della Solidarietà”, dedicata ai ragazzi e alle loro idee per un mondo più giusto e inclusivo.

Un direttivo di esperti. Il nuovo direttivo di ItaliaForum è composto da esperti in vari settori, tra cui Stefano Sciacca (vicepresidente), Antonella La Macchia (organizzazione), Nino Scalora (eventi e Carnevale), Tamako Sakiko Chemi (sociale), Marco Noè (Sport e Giovani) e Angela Corvaia (Eventi e bambini). Con la sua nascita, ItaliaForum si propone come punto di riferimento per la lotta contro le violenze di genere e la promozione della solidarietà a Taormina e in tutto il territorio nazionale. L’associazione si prepara ad affrontare nuove sfide con un impegno concreto e una forte passione per il bene comune.

La presentazione ufficiale. La presentazione ufficiale di ItaliaForum si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Taormina, Pinuccio Composto, e dell’Assessore Mario Quattrocchi, che hanno portato i loro saluti all’associazione e ne hanno sottolineato l’importanza per il territorio. L’incontro è stato moderato dal giornalista Mauro Romano.