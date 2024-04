Taormina. Nuova segnaletica per migliorare la fruizione del parcheggio Porta Catania

Indicazioni bilingue (italiano e inglese) e segnaletica pedonale nell'area riservata ai bus turistici

TAORMINA – Continua il programma di interventi straordinari di manutenzione dei parcheggi gestiti dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina.

Dopo il parcheggio Lumbi, interessato da lavori di eliminazione dei gradini sulle rampe, che hanno reso più agevole l’accesso dei mezzi, ora tocca al parcheggio di Porta Catania, interessato dagli interventi di ridisegnazione della segnaletica orizzontale.

Le nuove strisce e indicazioni, in italiano e in inglese, miglioreranno l’accessibilità e la fruizione dell’area. Inoltre, è stata implementata una segnaletica pedonale al piano terra, nell’area riservata ai bus turistici. “Questi interventi – sottolinea Asm Taormina – contribuiranno a rendere i parcheggi di Taormina più efficienti e accoglienti per i visitatori”.

L’ingresso del parcheggio Porta Catania

